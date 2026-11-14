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Cultura

Se presentaron en C Art Media

Natas en vivo, frente a una nueva etapa

El grupo volvió al escenario de manera contundente, tras quince años de silencio y con nuevo guitarrista. Y quedó claro que es el inicio de otra historia.

Por Yumber Vera Rojas
Natas El grupo entregó perlas de los discos "Ciudad de Brahman" y "Corsario negro". Gentileza -

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