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Buenos Aires|12

contratapa

El poder de la piedad

Inocencia Rosa Hollmann, Natty Petrosino. Nestor Machiavelli

Últimas Noticias

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El poder de la piedad

Por
Guillermo David
El paso de León XIV, dialoguista con “francisquistas” enviados a Roma, expuso la crisis del modelo Milei

El daño interno de un Papa bien informado

Por Leandro Renou
Sin pantallas de por medio, entre gente que no se conoce

“La mesa más larga”en Boedo

En el cuarto día de su visita al Perú recorríocomunidades rurales

El Papa pidió que la riqueza se redistribuya

Por Carlos Noriega

Exclusivo para

Orden judicial para revisar el cumplimiento de obligaciones ambientales

Un posible freno al avance del Súper RIGI

Por Raúl Dellatorre
Kiev acusó a Moscú de usar la tregua de Kostiantínivka para tomar la ciudad

Zelenski afirmó que EE.UU. le propuso a Ucrania ceder el Donbás a Rusia a cambio de ingresar en la OTAN

Opinión

Ecos del estallido francés

Por Jorge Elbaum
El nuevo libro de Luis Alberto Quevedo sobre el cambio de época

“No todo se explica por el bolsillo”

Por Ayelén Berdiñas

El País

Ensalzó el rumbo económico actual con fragmentos de textos del prócer

Milei volvió a intentar apropiarse de la figura de Belgrano como el “primer libertario”

La cultura salió de madrugada

La Noche de los Museos sumó más de 350 espacios de la Ciudad

Por
Soledad Ferrari
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Una agenda parlamentaria ajustada tras la visita del Papa

El oficialismo buscará la media sanción del Presupuesto 2027, de la Ley de Soberanía y la eliminación de las PASO

Por Paula Marussich

Economía

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Por Leandro Renou
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Por Raúl Dellatorre

Se fue el Papa, el deterioro continúa

Por Hernán Letcher
Se perdieron 7.500 puestos en agosto

El empleo privado sigue en marcha atrás

Sociedad

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La comunidad educativa reclama más presupuesto para la Educación Sexual Integral

Se celebraron los 20 años de la ESI en el Parque Chacabuco

El affair del CEO de NVIDIA que hace temblar al mundo

El ocaso de Don Huang

Por Dolores Curia
La lucha para que no se demuela el penal de Devoto

Ex presas políticas piden convertir la cárcel en un sitio de memoria

Por Manuel Barrientos

Deportes

Se floreó ante Banfield e irá por el Platense de Palermo

Boca no se detiene y también jugará la final de la Copa Argentina

Por Fabio Lannutti
Jugará por el título contra Platense

Boca goleó a Banfield y es finalista de la Copa Argentina: el partido, minuto a minuto

Sin el astro, los lusos sufrieron una goleada 4-1 en casa

Nations League: Dinamarca bailó a un Portugal ya sin Cristiano

Testimonios de una jornada histórica e inolvidable en la Bombonera

Sin estarlo, Messi estuvo presente como siempre

Por Malva Marani