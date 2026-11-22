Mirta Noemí Dithurbide, María Isabel Gau y Adolfo J. Berardi, Jorge Rosario Infantino, Pablo Horacio Osorio, Toncovich, D’Ippolito, Dithurbide, Tierno, De Simone y Montes, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12
Desde hace más de 38 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web