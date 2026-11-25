Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Rosario|12
Agregá
a
Resta definir el horario para el partido contra Barracas Central
El canaya ya piensa en los cuartos de final
Almirón inició la semana con todos los jugadores a disposición y prepara los regresos de Avila y Di María para buscar la semifinal
25 de noviembre de 2026 - 03:03
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Almiron dt Rosario Central
Sebastian Granata
Últimas Noticias
Entrevista al histórico militante de Frente de Liberación Homosexual
Jorge Luis Giacosa, orgullo y memoria
Por
Marisa Rojas
Se anunció la entrega de 226 antenas Starlink para mejorar la conectividad en parajes alejados
Sáenz y Pettovello firmaron un convenio para implementar el programa Centros de Familia en Salta
Un 25N con nada para celebrar
Jornada de protestas por la persistencia de la violencia contra mujeres y diversidades
Sociales atrasa
A propósito de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la UBA
Por
Reynaldo Castro
Exclusivo para
Ley de financiamiento universitario
La fiscalía dictaminó que el decreto del gobierno que suspendió la ley es inconstitucional
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
El País
Ley de financiamiento universitario
La fiscalía dictaminó que el decreto del gobierno que suspendió la ley es inconstitucional
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
Sesiones en simultáneo con movilización en la calle
Fiebre de jueves por la tarde en el Congreso: PASO en el Senado y Presupuesto, en Diputados
Por
Paula Marussich
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
Economía
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
El ajuste de Milei para bajar la inflación mató la actividad y dejó vivos los precios
Fracasó el plan y la economía está en recesión
Por
Leandro Renou
El freno a la actividad convive con la volatilidad financiera ¿hasta cuándo?
La economía (i)real de Milei
Por
Bernarda Tinetti
Luego de nueve meses ininterrumpidos de caídas interanuales
Miden un repunte del consumo en octubre
Sociedad
Ampliaron la denuncia contra el Municipio
“No serán utilizados”: San Isidro devolvió más de 200 tratamientos para abortar
Una garrafa que explotó es la principal hipótesis
Explosión en Ezpeleta: murió un hombre que había resultado herido de gravedad
Fueron despedidos o suspendidos por su actividad sindical
“Defender el Garrahan no es delito”: trabajadores del hospital de niños reclaman por los 38 profesionales sancionados
Por atropellar y matar a Walter Armand
Juicio contra “La Toretto”: la fiscalía pidió 10 años de prisión
Deportes
Este miércoles juegan Italia vs. Corea del Sur
Copa Davis: República Checa ya está en semis
La notable marca de Ulises Saravia
Por
Osvaldo Arsenio
No le pierde pisada al líder Real Madrid, que despachó al PSV
Champions League: el Como de Paz y Perrone sumó otra victoria
Se entrenará en el predio del City Torque
Estudiantes viaja a Montevideo para jugar la final de la Copa Libertadores