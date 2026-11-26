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Pagano contra Márquez en una disputa que escala
La diputada impugnó la designación de la senadora en un puesto del Consejo de la Magistratura. La neuquina dijo que se trata de una payasada.
26 de noviembre de 2026 - 01:25
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