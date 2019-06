En vísperas del inicio de una nueva edición de Wimbledon, el certamen más prestigioso y legendario del mundo del tenis, el foco de atención se detuvo, una vez más, en su sistema único de preclasificación. Roger Federer, ocho veces campeón en el All England, había sido designado como segundo cabeza de serie para el torneo que comienza mañana, más allá de ocupar la tercera posición del ranking de la ATP. El perjudicado resultó ser Rafael Nadal, tercer favorito en Londres pese a ser el número dos del mundo.



El método propio de Wimbledon tiene como objetivo reorganizar el ranking y, de alguna forma, favorecer a los mejores jugadores sobre césped. Es por eso que Federer -debuta ante el sudafricano Lloyd Harris, 87º- tendrá la certeza de evitar a Novak Djokovic, número uno y campeón defensor, en su camino hasta la final, mientras que Nadal -inicia frente al japonés Yuichi Sugita, 258° y ex 36°- habría podido cruzárselo en una eventual semifinal, aunque al cabo el sorteo lo depositó en la mitad del cuadro que lidera el suizo. "Es lo de siempre: Wimbledon es el único torneo del año en el que hacen lo que les parece", disparó el bicampeón en claro desacuerdo con el sistema.

Es lo de siempre. Ya lo dijo el propio Nadal y por eso resulta extraño que después de años en el circuito todavía muestre disconformidad en ese sentido. El particular procedimiento, implementado por Wimbledon desde hace 18 temporadas, premia a los jugadores con rendimientos más destacados en pasto: toma en cuenta la totalidad de los puntos del ranking ATP, el cien por ciento de los puntos logrados en césped durante los últimos doce meses y el 75 por ciento de las unidades cosechadas en el torneo con mejor productividad desde los doce meses anteriores hasta los últimos doce. En efecto, Federer superó Nadal por haber ganado el título la semana pasada en Halle, el año pasado en Stuttgart -también fue finalista en Halle- y en 2017 en Wimbledon.

La contradicción del español, ganador de 18 torneos de Grand Slam, se sustenta desde dos patas. En primer lugar, nada menos que el origen de la regla, que no nació este año sino que lo hizo en 2001 tras una suerte de rebelión de dos jugadores españoles. Nadal sabe muy bien que Alex Corretja y Albert Costa impulsaron el cambio después de detonar una bomba el año anterior, cuando les quitaron su condición de preclasificados en beneficio de algunos especialistas en pasto. En aquel momento la organización de Wimbledon decidía los favoritos a gusto -por entonces los Grand Slams sembraban a 16 tenistas y no a 32- y los españoles se negaron a participar del torneo. Así nació el nuevo sistema, que puede o no ser justo pero que resulta conocido por todos.

La regla de la utilización del techo, por otro lado, sí fue modificada para esta nueva edición. Y, por caso, es beneficiosa para las aspiraciones de Nadal, quien protagonizó la polémica que impulsó este cambio en las semifinales del año pasado ante Djokovic. Aquel partido tuvo dos capítulos, el viernes por la noche y el sábado por la mañana, desarrollados en una situación anómala: ambos episodios se disputaron con el techo retráctil cerrado. La prolongación del duelo entre Kevin Anderson y John Isner, que duró seis horas y 36 minutos, supeditó el desarrollo del choque estelar entre Nadal y Djokovic. El juez argentino Damián Steiner decidió comenzar el partido con iluminación artificial para ganar tiempo hasta las 23, el límite de juego que marcan en el certamen londinense para no generar molestias en las residencias de la zona, y para la hora de la suspensión el serbio se imponía 6-4, 3-6, 7-6 (9) en una batalla. Al día siguiente los dos últimos sets debieron jugarse en cancha cubierta por reglamentación: el partido empezaba y terminaba en las mismas condiciones.

Eliminado en cinco parciales, y perjudicado ya que se siente más competitivo al aire libre, Nadal atacó sin tapujos: "El torneo es en cancha descubierta pero comenzamos con techo y encima continuamos con techo. No me pareció lógico que siguiera el partido en cancha cubierta salvo que los dos estuviéramos de acuerdo". Los deseos de Nadal, un año después, son órdenes: los partidos no deberán seguir en las mismas condiciones en las que se iniciaron. La discordancia, sin embargo, es una moneda corriente en los reclamos del español. El protagonismo de un jugador puede impulsar algún cambio pero no modificar las reglas de todo un deporte.

Grand Slam

El camino de los argentinos



Sin Juan Martín Del Potro, la Argentina estará representada por seis raquetas en el cuadro de singles masculino de Wimbledon. El tandilense, de grandes resultados en el césped sagrado, se recupera de la cirugía a la que fue sometido en Barcelona por la fractura de la rótula derecha. Así, el grupo albiceleste buscará sorprender en una tierra históricamente esquiva para el tenis nacional.

Diego Schwartzman (24° del mundo), quien logró su primer triunfo sobre pasto en la edición anterior y viene de acumular dos victorias en Queen’s, debutará ante el australiano Matthew Ebden (91°) y tiene en el horizonte una eventual tercera rueda con el croata Borna Coric (14°). Guido Pella (26°) alcanzó la tercera ronda en 2018, con batacazo ante Marin Cilic incluido; el bahiense jugará su primer partido ante el rumano Marius Copil (84°).

Leonardo Mayer (56°), octavofinalista en 2014, comenzará su camino ante el letón Ernests Gulbis (90°, ex 10°), un talento tan volátil como capaz de ganarle a cualquiera en un buen día. Juan Ignacio Lóndero, sin dudas la revelación argentina de 2019, llega a su primer cuadro principal de Wimbledon tras su gran actuación en Roland Garros -llegó a octavos de final y cayó con Nadal-. El campeón del ATP de Córdoba debutará ante el francés Benoit Paire (32°). Federico Delbonis (76°), quien sigue sin sumar triunfos en cuadros principales sobre césped -perdió ocho partidos-, se medirá con el local Daniel Evans (65°), mientras que Guido Andreozzi hará su presentación contra el serbio Laslo Djere (30°).