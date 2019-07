La disputa del peronismo por la gobernación en Chaco tendrá su primer acto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Después de estar muy cerca de un acuerdo para compartir boleta como candidatos a senador, uno como titular y el otro como suplente, el gobernador Domingo Peppo y el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, se enfrentarán en la interna del Frente de Todos (FdT) para quedarse con la candidatura al senado nacional. Fuentes de la Junta electoral confirmaron a PáginaI12 que el ex jefe de Gabinete irá por la candidatura al senado con la fórmula presidencial del Frente de Todos que integran Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Peppo también lo hará por el FdT, pero con boleta corta. El 29 de septiembre ambos competirán también por la gobernación chaqueña.

La tarea de conseguir una lista de unidad, impulsaba el Partido Justicialista (PJ), y que promovía a su vez Alberto Fernández, fracasó. A pesar de los intentos y las negociaciones entre Peppo y Capitanich, quienes habían llegado a anunciar que el intendente de Resistencia sería el candidato a senador y el gobernador su suplente no llegó a buen puerto. Así, ambos dirigentes disputarán las dos categorías al no arribar a un acuerdo de consenso entre los dos espacios políticos mayoritarios del Frente Chaco Merece Más, la construcción electoral que hizo Capitanich en su momento con aliados y que continúa gestionando la provincia.

Las últimas informaciones confirman que Peppo irá con boleta corta a las PASO nacional mientras que Capitanich lo hará junto con la fórmula presidencial del FdT, que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente.

El acuerdo a nivel provincial parecía un hecho pero finalmente no se produjo. Así se resolvía una parte de la interna, ya que con Capitanich de titular y Peppo de suplente, en caso de que cualquiera de los dos ganara la gobernación el último domingo de septiembre, automáticamente el perdedor se quedaba con la banca en el senado que corresponde a Chaco. Las negociaciones fueron intensas ya que Peppo puede repetir su mandato pero Capitanich también está decidido a volver a gobernar la provincia. Las relaciones entre los dos dirigentes fueron tensas desde el principio ya que cuando Capitanich era gobernador y Peppo intendente de Villa Angela, al ex jefe de Gabinete no le agradaba la idea de que Peppo fuera su sucesor. Las diferencias se profundizaron cuando los legisladores que responden a Peppo en el Congreso le votaron al macrismo la mayoría de las leyes solicitadas por el Ejecutivo, entre ellas el pago a los fondos buitre y la reforma previsional. El actual gobernador asimismo se encuadró, en principio, detrás del senador Miguel Angel Pichetto y Alternativa Federal, aunque terminó remitiendo en al FdT.

Finalmente y después de la visita de Cristina Kirchner a Chaco para presentar su libro, Sinceramente, los dos dirigentes se sacaron fotos con la dirigente peronista, aunque Capitanich cosechó mayor respaldo que su adversario. Así, ambos competirán por la candidatura al senado, y el 29 de septiembre se medirán en las urnas para ver quién será el próximo gobernador chaqueño. A menos que alguno de los dos se baje de alguna de las dos instancias.