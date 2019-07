Fernando "Bocha" Batista, entrenador de la Selección Sub 23 que jugará los Juegos Panamericanos desde fines de julio, se refirió este martes al presente de la Mayor y de su DT, Lionel Scaloni. "Lo veo muy bien a Scaloni, muy seguro. Si apuntamos al Mundial, hay que mantener un proyecto y no estar continuamente emparchando", consideró el técnico, de reciente paso por la Sub 20, eliminada en octavos de final del Mundial de la categoría que se disputo en Polonia.

Además, Batista volvió a opinar sobre la polémica por las no convocatorias de jugadores mayores al certamen continental. "Yo decidí no llevar a Maxi Rodríguez y a Fabricio Coloccini porque no sabíamos cuándo íbamos a empezar a entrenar y ellos no se merecen eso. Los jugadores siempre tuvieron la predisposición de venir. Elegí que el plantel sea sólo de juveniles, estoy muy agradecido a ellos", explicó el hermano de Sergio "Checho" Batista, en diálogo con el programa Ataque Futbolero, por FM 94.7.

La Sub 23 se entrena desde comienzos de esta semana en el predio de la la AFA en Ezeiza con 22 futbolistas, una cifra que el próximo viernes se reducirá a 18 apellidos. "Como entrenador tengo una idea de lo que podría ser el equipo en los Juegos Panamericanos. Pero recién hoy empezamos los entrenamientos. Falta que esté el plantel completo", opinó el DT.

"Uno debe pensar en los jugadores de Primera, pero también se deben ver a los jugadores del Ascenso"

En la lista preliminar que dio Batista para los Juegos, a disputarse entre el 29 de julio y el 10 de agosto, llamó la atención de varios jugadores del ascenso: "Uno debe pensar en los jugadores de Primera. Pero también se deben ver a los jugadores del Ascenso. A Valenzuela (Barracas Central, de la B Metropolitana) lo conozco desde los diez años. Tenía una gran proyección en Racing. En Barracas hizo un torneo muy bueno. No sé cuántos lo vieron jugar, pero el que lo conoce, sabe que es muy bueno".

Por último, Batista se refirió a los objetivos de Argentina en los Juegos. "Toda medalla en lo que es Panamericano, ya sea cualquier deporte es muy importante. Nosotros vamos a ir a buscar una medalla para la Argentina, estamos muy ilusionados", sentenció.