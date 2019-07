El bahiense Guido Pella (26 del ranking ATP) le ganó este miércoles al italiano Andreas Seppi (73) por 6-4, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año, que se juega sobre césped. Su próximo rival será el top ten sudafricano Kevin Anderson (8), quien se impuso ante el serbio Janko Tipsarevic (288) por 6-4, 6-7 (5), 6-1 y 6-4, y enfrentará por primera vez a Pella en el circuito el viernes.

El zurdo, cuyo coach es José "Chucho" Acasuso, es el primer argentino que accede a la tercera ronda del Abierto de Inglaterra. El otro que queda en carrera y lo intentará este jueves es Diego Schwartzman (24), quien se enfrentará al alemán Dominik Koepfer (130). "No le conozco la cara, pero no lo digo por soberbia, es porque viene de la Universidad y juega hace poco en el circuito, un año y medio. La mayoría de los jugadores buenos que vienen de la universidad se meten directamente así que veremos con qué me encuentro", declaró Schwartzman.

El que no pudo avanzar fue el correntino Leonardo Mayer (59), quien perdió con el polaco Hubert Hurkacz (48) por 6-7 (4), 6-1, 7-6 (7) y 6-3.



En otros resultados del día, el serbio Novak Djokovic (1) derrotó al estadounidense Denis Kudla por 6-3, 6-2 y 6-2; el ruso Karen Khachanov (10) eliminó al español Feliciano López por 4-6, 6-4, 7-5 y 6-4; el ruso Daniil Medvedev (11) al australiano Alexei Popyrin por 6-7 (6), 6-1, 6-4 y 6-4; y el estadounidense Reilly Opelka al suizo Stan Wawrinka por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 8-6, entre otros resultados.



En dobles, los argentinos Horacio Zeballos y Máximo González avanzaron a la segunda rueda de Wimbledon al vencer por 7-5, 7-6 (5) y 6-3 al israelí Erlich y al neozelandés Sitak.