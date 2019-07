La comunidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTdF) recibió a los primeros egresados de su historia: diez alumnos de grado y cinco de posgrado obtuvieron sus diplomas y se convirtieron en las primeras cohortes en completar su formación en la casa de estudios más austral del mundo.

Mediante la formación de los primeros profesionales con perspectiva fueguina, la UNTdF comienza a cumplir con el Plan Estratégico bajo el cual fue fundada en 2010. Al respecto, su vicerrectora, Adriana Urciolo, explica que la institución “aborda cuestiones propias de un territorio distante de los centros de poder y de otras universidades, tanto a través de su oferta académica como en materia de investigación y de extensión”. Y detalla: “Temas como el desarrollo socio-económico de la Provincia, los procesos socio-políticos y culturales de la región, los recursos naturales y ambiente del extremo sur de Sudamérica, la soberanía y recursos naturales en Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y las políticas antárticas constituyen temas prioritarios y estratégicos para la Universidad”.

Para el poseedor del título 0001 de la UNTdF, Emilio Chocrón, el desarrollo mencionado por Urciolo está muy claro: “Cuando terminé la secundaría, en 2001, para formarte académicamente te tenías que ir a Buenos Aires, Córdoba o Rosario y eso no fue siempre una posibilidad para los chicos. Y si alguno podía hacerlo desde lo económico después tenía que afrontar la adaptación a otra vida y es algo que no todos logran. Yo tuve amigos que como no podían estudiar se terminan metiendo a la Policía, por ejemplo. Me parece que es increíble que cualquier chico de acá tenga carreras para poder estudiar. Yo pude ponerme recién a los 30 y estudié Turismo para recibirme de guía. La cantidad de trabajo que tuve después fue impresionante. Que esa oportunidad sea para todos, me parece buenísimo”.

Más allá de los egresados que inician su carrera, la apertura de la Universidad también abrió horizontes para profesionales de hecho y trayectoria. Jorge Mele, flamante ingeniero industrial que se graduó con 56 años, contó: “Yo vine a la Provincia por trabajo y me quedé porque siempre tuve buenas oportunidades, pero era casi imposible terminar la carrera que empecé en La Plata en los años finales de la dictadura. Hace 29 años que vivo acá y hasta la creación de la UNTdF era imposible poder llegar a concretar el sueño de terminar. Todos los que somos parte de esta casa la vamos a cuidar. Porque algo impensable se transformó en algo posible: hace unos días hacía 11 grados bajo cero y nevaba, y los chicos estaban saliendo del turno nocturno de nuestra facultad. Me siento muy agradecido por poder vivir eso”.

Esta primera camada de graduados se conformó con estudiantes de Ingeniería Industrial y Turismo. Además, egresaron profesionales de la Diplomatura Superior de Posgrado en Docencia e Investigación Universitaria.