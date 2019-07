El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recibió esta tarde al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Ambos se reunieron en el Centro Cívico del Bicentenario, sede del Ejecutivo cordobés.

Luego de que fracasara un acuerdo dentro de Alternativa Federal, el gobernador peronista y el PJ provincial decidieron competir con una boleta corta en los próximos comicios generales, es decir, sin adherir a una fórmula presidencial determinada, dejando a sus afiliados en libertad de acción. Casi en simultáneo, el mandatario provincial había adelantado que recibiría a todos los candidatos que le solicitaran una entrevista.



A pesar de la negativa del PJ cordobés de plegarse a la unidad del peronismo, intendentes cordobeses y otros referentes del peronismo provincial, como el flamante presidente del Bloque Justicialista en el Senado, Carlos Caseiro, anticiparon su respaldo al precandidato del Frente Todos.

Luego de la reunión no hubo declaraciones por parte de los protagonistas, pero la foto entre ambos dirigentes acorta la distancia que, hasta el momento, Schiaretti había mostrado frente al armado de unidad que impulsó la ex presidenta Cristina Kirchner, a pesar de que la ex mandataria había decidido retirar al candidato del kirchnerismo en las elecciones provinciales de mayo.