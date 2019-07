El apoyo a la fórmula presidencial Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey no levanta vuelo en el Frente Progresista de Santa Fe. Al rechazo que manifestaron los intendentes electos Emilio Jatón y Pablo Javkin se sumó ahora el del diputado provincial socialista Eduardo Di Pollina, quien en una entrevista exclusiva con Rosario/12 consideró que el binomio de Consenso Federal 2030 "es una expresión más de la derecha conservadora". El legislador avisó que no va a votar al ex ministro de Economía, que no sufragará en blanco y adelantó que, junto a un "amplio" abanico de dirigentes socialistas, arrancará un diálogo "con las diferentes propuestas del campo nacional y popular".

Di Pollina, por otro lado, confió que el ex gobernador Antonio Bonfatti tiene su "misma mirada política" con respecto al apoyo que el socialismo decidió otorgarle a Lavagna. En tanto, después de la derrota en las elecciones provinciales, el diputado habló de "crisis muy grande" en el partido de la rosa y pidió "revisar muchísimas cosas".

--¿Qué opinión le merece el apoyo del socialismo a la candidatura presidencial de Lavagna?

--Es una fórmula que es una expresión más de la derecha conservadora de la Argentina, que está muy lejos del progresismo y mucho más del socialismo. Es un tema que nos tomó por sorpresa, el sector al cual pertenezco hizo un análisis profundo del tema, lo analizamos en un plenario amplio donde participaron varios compañeros del Partido Socialista (PS) y tomamos la decisión política de no votar a esta fórmula presidencial porque el límite es Mauricio Macri y vamos a abrir el diálogo con las diferentes propuestas del campo nacional y popular. Entendemos que cuatro años de Macri serían devastadores para el país, ha quedado demostrado que es un gobierno que no gobierna para los intereses del pueblo argentino. Hoy nuestra obligación política es tomar una decisión, no vamos a votar en blanco porque entendemos que es un momento crucial de la historia argentina, que tenemos que asumir un compromiso y que, por supuesto, es un tema que tenemos que terminar de analizar, pero no me cabe duda que tenemos que votar a quien derrote definitivamente a Macri y no le dé continuidad a ese gobierno.

--Ese parece ser Alberto Fernández, por lo que marcan las encuestas Lavagna no tiene chances...

--Lo dejo como definición allí, más adelante lo resolveremos.

--¿No es total entonces el apoyo del socialismo a Lavagna?

--Este fue un tema que durante mucho tiempo se analizó, era difícil aceptar y digerir la candidatura de Lavagna, pero siempre era potable esa posibilidad en el marco de una construcción política que tuviera un acompañamiento de otra naturaleza, que tenga un tinte progresista. Como eso directamente no se dio, lejos de concretarse aparece Urtubey como vicepresidente de esa fórmula, un señor feudal del norte, lo que le da a la propuesta un tinte de derecha conservadora y, por lo tanto, está muy lejos del pensamiento de los socialistas. Por eso nosotros no vamos a votar esa fórmula y vamos trabajar en otra dirección, en beneficio de los intereses generales del pueblo argentino.

--¿Entonces jugar por Lavagna fue una definición del gobernador Lifschitz?

--Esta fórmula que se concretó a último momento fue una definición que nos tomó por sorpresa a todos, nos enteramos por los diarios, pero eso lo tiene que responder Lifschitz. De todos modos, él dijo públicamente que los acompañaría siendo jefe de Gabinete. Por lo tanto, me parece que es toda una definición política. Cuando vimos que se había concretado esta fórmula la rechazamos inmediatamente porque no es compatible ni con el progresismo ni el socialismo.

--¿Dentro de los que se manifiestan en contra de la fórmula presidencial se encuentra el ex gobernador Bonfatti?

--No voy a contestar por Bonfatti tampoco, pero no tengo dudas que tenemos la misma mirada política. También lo que puedo decir es hay una mayoría de integrantes del PS que comparten nuestra posición política.

--Se habló de emitir un documento para ratificar esta postura, ¿lo van a hacer?

--Es lo que estamos analizando en este momento, en el futuro lo vamos a resolver. Hoy por hoy hemos tomado esta definición política que nos pareció muy importante, ponerle claridad a un tema tan contradictorio para nosotros. En lo inmediato salimos con esta definición, más adelante seguiremos analizando la realidad política nacional y, por supuesto, vamos a tomar una definición en consecuencia. Si es necesario, por supuesto, también con un documento.

--¿Cómo queda el Frente Progresista en lo interno, en lo santafesino, de cara al futuro?

--El PS está en una situación de reflexión, no cabe dudas que hay una crisis política muy grande, tenemos que tomarnos el tiempo suficiente, con la calma debida, pero analizar autocríticamente cuales fueron los motivos por el cual hemos llegado a esta situación, que seguramente hay varios. Lo vamos a reservar para el futuro con un debate interno del partido, pero no me caben dudas que tenemos que revisar muchísimas cosas porque lo ocurrido, evidentemente, es consecuencia de políticas profundamente equivocadas a lo largo del tiempo. Todo lo que sucedió no es casualidad y producto del azar.

--¿Le adjudica mayores responsabilidades a un dirigente que a otro?

--Lo tenemos que analizar, las políticas desarrolladas en este último tiempo están a la vista, son públicas, no digo nada nuevo, pero me reservo por ahora ese análisis para discutirlo con mis compañeros y luego, si es necesario, plantearemos una posición pública sobre esta situación.