La conducción de Aerolíneas Argentinas se comunicó este martes con los pilotos para “advertirlos” de posibles sanciones por el uso de los altavoces de los aviones de la línea de bandera para comunicar la situación del sector y de los trabajadores. “Aerolíneas lamenta la situación que algunos pilotos están haciendo vivir a sus pasajeros, quienes terminan siendo rehenes de la campaña política que algunos dirigentes sindicales hacen usando bienes que son de todos los argentinos. La empresa ha recordado ya a los pilotos que no pueden emitir mensajes de este tipo”, fue la información oficial de Aerolíneas. La compañía argumenta que “el artículo 8.3.22 del Manual de Procedimientos de la empresa regula los mensajes a bordo, y deja claro que no se pueden emitir opiniones personales ni alarmar a los pasajeros”. “Desconocerlo es motivo de posibles sanciones. Se trata de otra medida de gremialistas que no parecen interesados en defender a la empresa o a los propios trabajadores. Este año esos gremialistas ya han hecho 16 medidas de fuerza que afectaron a la empresa, pero que sobre todo afectaron a más de 140.000 pasajeros”, insiste la conducción de Aerolíneas en el comunicado.