Durante una recorrida por la ciudad de La Plata, el precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, sostuvo que de ganar las próximas elecciones, reestructurará la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con una "negociación técnica seria".

"Hay que ir a renegociar y reestructurar los plazos de vencimiento de la deuda, ellos saben que Argentina tiene que pagar entre el 2021 y el 2022, 57 mil millones de dólares y habrá que ir a reestructurar la deuda, pero no con la actitud de preguntar ¿dónde firmo?, como hizo este Gobierno, sino con una negociación técnica seria, de defensa de los intereses nacionales", advirtió el ex ministro de Economía, quien remarcó que la negociación de esta reestructuración de la deuda no debe ser usada "como un bombo para la política interna, para hacer política barata".

El precandidato presidencial afirmó también en que una de sus primeras medidas será "subir el salario mínimo, vital y móvil, lo que beneficiará a entre 300 mil y 500 mil personas y eso se expandirá, operará como un piso dentro del sistema". "Y esto es lo que acaba de anunciar el Gobierno, que nos está copiando, aunque lo copia sin convicción", agregó Lavagna, durante una conferencia de prensa junto con el precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca.

Además, Lavagna fue consultado respecto a la polarización electoral entre quienes votarán la reelección del presidente Mauricio Macri o se inclinarán por la fórmula del Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández. "Esa es la oferta; la demanda es distinta y hay muchos que prefieren no tener que votar ni el gobierno anterior ni este, que dicen no queremos optar entre lo malo o lo peor y buscan otra cosa".