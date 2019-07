Mientras los varones de Real Pilar, de la Primera C, festejaban este sábado en la Copa Argentina (1-0 a Belgrano de Córdoba para avanzar a octavos de final), una mala noticia se daba a conocer desde la institución del norte bonaerense.

La comisión directiva dio de baja el equipo de fútbol femenino, conocido como las Reinas, que militaba en la Segunda División y que había finalizado en el tercer lugar en las últimas dos temporadas.

"Esperábamos una reunión pero nunca se comunicaron con nosotros. El jueves me dijeron que la dirigencia decidió no seguir con el fútbol femenino sin otra explicación que aduciendo temas de índole económico pero creo que no es esa la realidad, porque meses atrás habíamos conseguido sponsor y no nos permitieron utilizarlo. Realmente no les interesaba la disciplina y queda claro", señaló el DT Roque Benítez en declaraciones al sitio web pilarense Diario Resumen.