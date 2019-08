*) Presidentas cero: FeminIndex @FeminIndex

@CFKArgentina y María Estela “Isabel” Martínez de Perón fueron 2 de las 10 mujeres en el Poder Ejecutivo que hubo en toda Latinoamérica.

Hoy no hay ninguna presidenta en funciones en la región.

*) Diversidad 0: Ro Castelli @rosicastelli

El Ministerio de Educación tuvo -desde 1854- 94 ministros varones y 2 ministras mujeres. 0 lesbianas, 0 maricas, 0 trans y 0 travestis

*) Pedidos Ya: Estefanía Pozzo @estipozzo

Un estudio de Bumeran reveló que el salario promedio requerido por mujeres es 14% más bajo que el pedido por varones. Eso aumenta en remuneraciones de jefaturas y en informática la brecha llega al 25%. Así que ya saben, pibas: cuando pidan un salario, sumenle por lo menos un 15%.

*) Secas con los ataques a Ofelia: Claudia Piñeiro @claudiapineiro

Otra cuestión de lenguaje. Si yo dijera “me seca la concha” no me estaría refiriendo a los genitales sino usando una metáfora. Como cuando decíamos “no me rompas los huevos” (que no teníamos). @OfeFernandez_ será una muy buena legisladora incluso por decir me seca la concha.

*) No podes: Pau @paupKa

Cada vez que voy a hacer la transvaginal SUFRO porque me hacen preguntas PELOTUDÍSIMAS cuando digo que soy lesbiana "ayyy pero sos virgen/tuviste sexo con hombres alguna vez”? sino no te la podemos hacer" SEÑORX KE DICE!

*) Carne argentina: Juan José Gómez Centurión @juanjomalvinas

Felicito a los gauchos que echaron a rebencazos a los veganos que violentamente intentaban impedir el normal desempeño de la Expocisión (sic) Rural. De la misma forma pero con agua y gas echaremos a los violentos que corten la calle durante nuestro gobierno. ¡Viva la carne argentina!

*) Chetos: lali @bonominilali

Qué de Tincho básico burlarse de un vegano.

*) Perra: @axelgxmxnxz

sus mamás también los agreden pasivo-agresivamente hablando a través de las mascotas o solo la mía está demente?