El dirigente macrista Yamil Santoro decidió recordar a Santiago Maldonado burlándose de su muerte. Mientras los familiares y amigos del joven tatuador reclamaban ayer en Plaza de Mayo para que se haga justicia a dos años de su desaparición, Santoro pretendía hacerse el chistoso en Twitter parafraseando una canción de Luis Miguel: "No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, culpalo al río", escribió el ex asesor del gobierno porteño, intentando desresponsabilizar a la Gendarmería por el violento operativo represivo que derivó en la muerte de Santiago.

Impulsor de la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Darío Lopérfido --que finalmente declinó por pedido expreso de Mauricio Macri--, Santoro eligió desplegar su cinismo al responder a un comentario de Gabriel Solano. El dirigente del Partido Obrero había escrito: "Estamos en Plaza de Mayo reclamando el juicio y castigo de los responsables del asesinato de Santiago Maldonado".

Loading tweet ...

La "humorada" le valió a Santoro un extenso e inmediato repudio en las redes sociales. Desde distintos sectores expresaron su rechazo ante la falta de humanidad de su comentario, incluso entre personas que consideran que las fuerzas de Seguridad no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento del joven.

Sin embargo, el admirador de Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo ratificó su postura y redobló la apuesta acusando al voleo de "utilizar políticamente" la muerte. "Murió ahogado por haber tomado una mala decisión", respondió a uno de los múltiples cuestionamientos que recibió.