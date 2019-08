* Jeff Daniels vuelve al universo de las series. Tras su premiado paso por The Newsroom (HBO), el actor protagonizará Rust (Showtime). En este drama interpretará a Del Harris, jefe de policía de una pequeña ciudad de Pensilvania involucrado en un asesinato. Daniels, además será uno de los productores del envío. “Rust contará la historia humana relevante y conmovedora de la corrosión del sueño americano”, sedujeron desde la señal.

* El 27 de septiembre Netflix estrenará The Politician. Sátira creada por Ryan Murphy que “ofrece un extraño vistazo de lo que implica llegar a crear un político”. Su protagonista será Payton Hobart (Ben Platt), un universitario adinerado cuyo sueño desde los siete años es convertirse en Presidente de los Estados Unidos pero primero va a tener que navegar por el paisaje político de su secundaria. El elenco Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Dylan McDermott y Bette Midler, entre otros.

* ¿Balas londinenses? ¿Afiebrados por el oro? ¿Políticos y olé? ¿Reapariciones escandinavas? ¿Sororidad irlandesa? Se vienen dos jornadas calientes para la pantalla de OnDirecTV con cinco nuevas series. El raid comienza hoy a las 21 con la quinta temporada del policial británico Line of Duty y le seguirá a las 22 con la segunda temporada de Ouro. Mañana será el turno de tres estrenos: a las 21 llega la española Secretos de Estado, continúa con el drama sueco Conspiracy of Silence y cierra a las 23.30 con Women on the Verge. Todas ellas a su vez estarán dispuestas en la plataforma de streaming GO.