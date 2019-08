Independiente definirá este martes desde las 21.30 su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana cuando visite a Independiente del Valle en la altura de Quito, con la ventaja del agónico triunfo 2-1 obtenido en la ida en Avellaneda. El partido, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, a 2850 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de ESPN 2 y Directv Sports. El ganador se cruzará en la próxima instancia con Corinthians o Fluminense, ambos de Brasil, que recién abrirán su serie el próximo 22 de agosto.



El Rojo se juega el pase de ronda en un escenario difícil, donde hace menos de dos semanas perdió 3-2 con Universidad Católica, aunque logró clasificar por el gol de visitante. Es que el equipo dirigido por Sebastián Beccacece necesita ganar o empatar en la altura de Quito para clasificar, ya que una derrota por 1-0 favorecerá al equipo ecuatoriano por el gol que convirtió en el Libertadores de América.



Asimismo, el cuerpo técnico afronta un contexto complicado, ya que perdió por lesión al mediocampista Pablo Hernández, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de ida y estará al menos seis meses inactivo. A esto se suma que los defensores Alan Franco y Gastón Silva, el volante Pablo Pérez y el delantero Cecilio Domínguez llegarán al partido con lo justo en la parte física, ya que arrastran distintas molestias que no les permitieron entrenarse con normalidad durante la semana.



La buena para Beccacece es que recuperó al delantero Silvio Romero, quien luego de no poder realizar la pretemporada con normalidad por una lesión en el tobillo derecho fue el héroe del partido de ida con los dos goles para dar vuelta el partido. No obstante, el entrenador lo dejaría en el banco de suplentes, ya que optaría por una línea de cinco defensores para cuidar la ventaja y dos delanteros rápidos como Domínguez y Palacios para aprovechar los espacios que seguramente dejará en defensa local, que el último sábado por el torneo ecuatoriano presentó un muletto ante Mushuc Runa y perdió 3-2 como visitante, tras estar con dos goles de ventaja.



El equipo comandado por el técnico español Miguel Ramírez intentará dar vuelta la serie y volver a una semifinal de un torneo sudamericano tras el histórico subcampeonato de la Copa Libertadores 2016, en la que eliminó a River Plate y Boca Juniors.



Por último, la Conmebol ya anunció que las semifinales se jugarán el 17, 18 o 19 de septiembre, los partidos de ida, y el 24, 25 o 26 del mismo mes, las revanchas.





INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Landázun, León, R. Schunke, Segovia; Preciado, Mera, Franco, C. Pellerano, J. Sánchez; Torres. DT: M. Ramírez.

INDEPENDIENTE: Campaña; Bustos, Figal, Franco, G. Silva, Sánchez Miño; Pizzini, Domingo, P. Pérez; C. Domínguez, Palacios. DT: Beccacece.

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito, Ecuador). Arbitro: Roberto Tobar (Chile). Hora: 21.30. TV: ESPN 2 y Directv Sports.