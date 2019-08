Pese a los elogios que recibió el candidato Roberto Lavagna del triunfante Alberto Fernández luego de las PASO del domingo, a los que también se plegó Felipe Solá, en Consenso Federal se envalentonaron y se ilusionan con forzar un ballottage contra el Frente de Todos en las elecciones generales de octubre. Tras una reunión del equipo de campaña, el lavagnismo evaluó ayer que la abultada derrota de Juntos por el Cambio y la “irresponsable” reacción del presidente Mauricio Macri frente a la decisión del electorado, le abre camino para transformarse en la segunda fuerza electoral. En Consenso Federal estiman que el proyecto reeleccionista de Macri quedó totalmente devaluado tras las primarias y que muchos de sus votantes se inclinarían ahora por Lavagna para frenar la llegada a la Casa Rosada de la fórmula de los Fernández.

En medio de los cuestionamientos a Macri, desde el Frente de Todos enviaron guiños a Lavagna con la idea de apurar consensos frente al país devastado que recibirá el próximo gobierno. “Lo he dicho siempre, Lavagna es de los virtuosos que he conocido. Es uno de esos hombres a los que vos le entregás un problema y te trae tres soluciones. Pero no sé que quiere hacer Lavagna”, dijo Fernández sobre el economista con el que compartió el gabinete de Néstor Kirchner. “¿A qué presidente no le gustaría tenerlo como ministro?”, agregó. Felipe Solá –-que integra el círculo más cercano a Fernández-- expresó que deben convocar a Lavagna "a sumarse a este proyecto". "Roberto es una persona clave", sumó el diputado.

La candidata a diputada de Consenso, Graciela Camaño, se encargó de rechazar posibles acuerdos. "Nosotros somos una fuerza política que en las PASO se consolidó como la tercera fuerza a pesar de los agoreros", dijo la diputada, pese al lejano 8,2 por ciento que obtuvo Lavagna el domingo pasado, a 24 puntos de Juntos por el Cambio. Y agregó que "bajo ningún punto de vista" habrá acuerdos electorales con Macri ni con Fernández.

En una extensa reunión, la mesa de conducción de Consenso Federal ratificó el rumbo aferrada a la convicción de pelear por “ser la segunda fuerza” electoral en octubre. En el encuentro que presidieron Lavagna y su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, “coincidieron en que la crisis económica obedece al derrumbe de la polarización construida por el gobierno de Macri y el kirchnerismo”. Y recordaron que Consenso Federal “ya había advertido que el fin de los procesos de polarización extrema viene acompañado de situaciones críticas”.

Del encuentro participaron Camaño, Marco Lavagna, el candidato a gobernador bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, Alejandro “Topo” Rodríguez, y Joaquín Blanco, en representación del gobernador santafesino Miguel Lifschitz, entre otros. A todos ellos, Lavagna les informó sobre el llamado que recibió del presidente Macri el lunes por la mañana, y afirmó que “durante la conversación no hubo invitación ni referencia a un encuentro”.