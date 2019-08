Cines

ANABELLE 3: VIENE A CASA

Con Mckenna Grace y Madison Iseman. Dir: Gary Dauberman. SAM 13 años.

Showcase: 2D Sub: solo tras vie y sáb, 00.10 hs

ANGRY BIRDS 2

Animación. Dir: Thurop Van Orman. ATP.

Hoyts: 3D Cas: 17.20, 19.50, 22.15 hs; tras sáb, 00.30 hs. 2D Cas: 12.30, 13.15, 14.50, 15.30, 18.10, 20.20 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 12.30, 14.25, 16.20, 18.15 hs. 2D Cas: 13.10, 15.05, 17.00, 18.50, 20.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.15, 15.25, 17.30 hs. 2D Cas: 12.00, 12.45, 14.05, 15.00, 16.10, 17.05, 18.15, 19.10, 20.25, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: 4D Cas: 13.00, 15.10, 17.20 hs. 3D Cas: 14.30, 16.45, 19.00, 21.30 hs; tras vie y sáb, 00.05 hs. 2D Cas: 13.30, 15.00, 15.45, 17.30, 20.00, 20.30, 22.15 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs.

ANNA: EL PELIGRO TIENE NOMBRE

Con Sasha Luss y Helen Mirren. Dir: Luc Besson. SAM 16 años.

Hoyts: Sub: 22.50 hs.

Showcase: Cas: 14.55, *17.25 hs. Sub: 20.05, 22.35 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs. (*No se emite sáb y dom)

Village: Cas: 18.00, 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

BRING THE SOUL: LA PELÍCULA

Documental. Dir: Jun-Soo Park. ATP.

Showcase: Sub: sáb 17 y dom 18, 17.25 hs.

Village: Sub: sáb 17, 14.30 hs.

EL REY LEÓN

Animación digital. Dir: Jon Favreau. ATP.

Cines del Centro: 17.10, 21.30 hs.

Hoyts: DBOX 3D Cas: 16.45, 19.20, 22.10 hs. DBOX Cas: 14.00 hs. 2D Cas: 12.40, 15.10, 17.40 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 17.45 hs. 2D Cas: 13.00, 14.35, 17.15, 19.00, 22.10 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.20, 14.50, 17.20, 19.50, 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 12.00, 14.00, 14.25, 16.30, 17.00, 19.05, 19.30, 21.35 hs. 2D Sub: 22.00; tras vie y sáb, 00.30 hs.

Village: 2D Cas: 13.30, 14.15, 16.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.05, 00.30 hs.

INFIERNO EN LA TORMENTA

Con Kaya Scodelario y Barry Pepper. Dir: Alexandre Aja. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 22.50 hs.

Showcase: Cas: 12.00 hs. Sub: solo tras vie y sáb, 00.15 hs.

LA ESPÍA ROJA

Con Judi Dench y Sophie Cookson. Dir: Trevor Nunn. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.00, 19.00 hs.

LA ODISEA DE LOS GILES

Con Ricardo Darín y Luis Brandoni. Dir: Sebastián Borensztein. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 17.05, 19.20, 21.40 hs.

Hoyts: XD Cas: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; tras sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 19.30, 20.15, 20.30, 21.00, 22.00, 22.45, 23.00 hs; tras sáb, 00.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.40, 14.55, 17.10, 19.25, 20.15, 21.40, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 14.10, 14.30, 15.10, 15.30, 16.35, 16.55, 17.35, 17.55, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.25, 22.45 hs; tras vie y sáb, 00.00, 00.20, 00.40, 00.55, 01.15 hs.

Village: Cas: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 hs; tras vie y sáb, 00.05, 00.30,

01.00, 01.30 hs.

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

Animación. Dir: Chris Renaud. ATP

Hoyts: 2D Cas: 13.00 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 12.50, 15.25, 16.50, 19.45, 21.50 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 hs.

Village: 2D Cas: 17.00 hs.

LAS REINAS DEL CRIMEN

Con Elisabeth Moss y Melissa McCarthy. Dir: Andrea Berloff. SAM 13 años c/res.

Cines del Centro: 17.00, 21.45 hs.

MEJOR QUE NUNCA

Con Jacki Weaver y Diane Keaton. Dir: Zara Hayes. ATP.

Cines del Centro: 15.10, 19.30 hs.

MI AMIGO ENZO

Con Amanda Seyfried y Kevin Costner. Dir: Simon Curtis. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs.

Village: Cas: 15.30 hs.

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

Con Jason Statham y Dwayne Johnson. Dir: David Leitch. SAM 13 años.

Hoyts: DBOX Cas: Mar 20, 19.20 hs. 2D Cas: 13.40, 16.40, 19.40, 22.40 hs; tras sáb, 00.40 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 13.00, 17.35, 20.05, 22.40 hs.

Showcase: 2D Cas: 13.50, 16.45, 19.35, 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs. 2D Sub: 21.55 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs.

Village: 4D Cas: 19.30 hs. 4D Sub: 22.20 hs. 2D Cas: 13.15, 16.00, 18.45, 21.45 hs; tras vie y sáb, 00.05, 00.45 hs.

SANTIAGO, ITALIA

Documental. Dir: Nanni Moretti. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.15, 17.15, 19.15, 22.00 hs.

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

Con Tom Holland y Jake Gyllenhaal. Dir: Jon Watts. ATP.

Showcase: 2D Cas: 21.50 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: 2D Cas: 16.45 hs.

TIBURÓN

Con Roy Scheider y Richard Dreyfuss. Dir: Steven Spielberg.

Hoyts: Sub: Mar 20, 20.00 hs.

TOY STORY 4

Animación. Dir: John Lasseter y Josh Cooley. ATP.

Hoyts: 2D Cas: 15.20 hs.

Nuevo Monumental: 2D Cas: 13.20, 15.15, 20.00, 22.00 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.10, 14.20, 16.40, 18.55 hs.

Village: 2D Cas: *15.00 hs. (*No se emite sáb 17)

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Andrés Calamaro. Presenta "Cargar la suerte". 30 de nov. Vta online: www.tuentrada.com

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Falcone. El cuarteto de Rafaela interpreta el álbum "Please Please Me" de The Beatles. Hoy, 21.30 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Bulldog. Repaso por su discografía. Mañana, 21 hs.

Natalie Pérez. Presenta su primer álbum "Un té de tilo por favor". Sáb 17, 21 hs. Entradas en venta: turboentrada.com

Finfloy. Tributo a Pink Floyd. Dom 18, 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Carlos Núñez. El gaitero presenta "La Hermandad de los Celtas". Vie 4 oct, 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Oroño y Circunvalación.

Richard Marx. Presenta "A Full Night of Hits. The Concert". Mié 2 oct, 21 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Ciclo Internacional. Dir invitado: Maestro Paolo Bortolameolli. Pianista invitado: Marcelo Balat. Hoy, 21 hs. Ent grat.

FAUNA

Tucumán 1016.

Marilina Bertoldi. Llega a Rosario para desplegar su formato solo set, su costado más experimental. Mañana, 21 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Mamita Peyote. Segundo Festín Peyotero del año. Sáb 17, 22 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Indios. Junto a Juan Ingaramo y Barco. Mañana, 21 hs.

Guasones. Recorrida por toda su carrera. Dom 18, 22 hs.

Babasónicos. Recorrido por sus mejores canciones. Vie 23 y sáb 24, 22 hs.

J-Mena. Jimena Barón llega con #LaCobraTour. Sáb 31, 22 hs.

Kapanga. Único show del año en la ciudad. Vie 6 sep, 21 hs.

Molotov. Gira "El Desconecte". Jue 12 sep, 21 hs.

El Kuelgue. Sáb 14 sep, 22 hs.

Cuarteto De Nos. Presentan nuevo disco "Jueves". Dom 22 sep, 21 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Divididos. Sáb 31, 21 hs.

La Beriso. Sáb 7 sep, 21 hs.

Anticipadas en www.turboentrada.com y en boletería.

MONO CLUB DE MÚSICA

Santa Fe 2398.

Mal Momento. Show especial festejando los 25 años de su primer disco y presentando nuevas canciones. Mañana, 21.30 hs.

Helker. Presentan las canciones de su nuevo álbum "Metamorfosis". Sáb 17, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Martín Neri. El guitarrista y cantante será el invitado del programa radial Sueñero. Hoy, 20 hs.

Juan Falú & Carlos Moscardini. Presentan En Vivo en la Usina. Sáb 17, 21 hs.

Encuentro Nacional de Músicos. Décima sexta edición. Mar 20, 21 hs.

Los Sandritos. El mejor homenaje a Sandro. Vie 23, 21.30 hs.

Roque Narvaja. Presenta "Instrucciones para madurar".

Adriana Coyle & Los 4 de Acá. Recorrido por la música sudamericana. Sáb 24, 21.30 hs.

Mica Racciatti. Presenta junto a Set Eléctrico "Previo aviso". Sáb 31, 21.30 hs.

Teatros

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Perfectos desconocidos. Basada en la película italiana de Paolo Genovese. Dir: Guillermo Francella. Vie 6 y sáb 7 sep, 21 hs.

El Vestidor. Obra de Ronald Harwood. Con Arturo Puig y Jorge Marrale. Dir: Corina Fiorillo. Sáb 21 sep, 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Travis ¡No! Musical para toda la familia. Hoy, 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

El Fabuloso Mundo de la Tía Betty. Con María de los Ángeles Oliver y Victoria Guercetti. Dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Hoy, mañana y sáb 17, 21 hs.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Jue 22, vie 23 y sáb 24, 21 hs.

Reservas: 0341- 4360454

LA COMEDIA

Mitre 958.

Un judío común y corriente. Obra de Charles Lewinsky. Con Gerardo Romano. Dir: Manuel González Gil. Mañana, 21 hs.

El Principito. Espectáculo único de teatro y cine de animación. Con Tomás Maino. Dir: Josse Muñoz y Julio Panno. Sáb 17, 16 hs.

Mi hijo sólo camina un poco más lento. Con Juan Tupac Soler y Paula Fernandez Mbarak. Dir: Guillermo Cacace. Dom 18, 21 hs.

Cremona. Versión libre inspirada en la obra de Armando Discépolo. Con vecinos actores del distrito centro. Dir: Marina Lorenzo. Mié 21, 20 hs.

Retrato de Raúl. Una produccion de la Comédie de Caen. Con Raoul Fernandez. Dir: Marcial Di Fonzo Bo. Vie 23, 21 hs.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

La Señorita Julia. Compañía Rosarina de Teatro Clásico. Adapación y dir: Walter Operto. Sáb de jul y agos, 20 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

Noche de Fresas. Comedia con Julián Lucero, Félix Buenaventura, Julián Kartún y Santi Martínez. Sáb 17, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Salir del Ruedo. Con Laura Azcurra y Mariana Astutti. Versión con identidad propia del flamenco. Mañana, 21 hs.

Lucho Mellera. El comediante festeja sus diez años de stand up. Jue 22, 21 hs.

¿Cuánto tiempo es un tiempito?. Una obra de Marcelo José Molina. Jue 29, 19 hs.

Heroínas. Un raro desfile de mujeres escendidas. Dir: Juan Nemirovsky. Jue 29, vie 30 y sáb 31, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Babka y el gran viaje del pequeño libro. Aventura para todo público con técnicas del clown y el teatro de objetos. Sáb 17, 16 hs. Ent grat.

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $40.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $40.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $40.