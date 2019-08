El seleccionado argentino de básquetbol masculino comenzará su gira previa por territorio europeo, y enfrentará a Brasil en Lyon, Francia, en un amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo de China 2019. El encuentro se jugará desde las 13.30 en el estadio Astroballe Villeurbanne de la ciudad francesa de Lyon, con televisación de la señal de cable TyC Sports. El conjunto nacional, dirigido por el bahiense Sergio Hernández, viene de consagrarse campeón en los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019, al ganarle la final a su par de Puerto Rico, por 84-66.



Los jugadores que tendrá a disposición el técnico son los mismos que se calzaron la medalla dorada en la capital peruana, luego de 24 años de sequía (la anterior consagración Panamericana databa de Mar del Plata 1995). De este modo, el plantel estará integrado por los bases Facundo Campazzo (Real Madrid, España), Nicolás Laprovíttola (Real Madrid, España) y Luca Vildoza (Baskonia, España); los escoltas Lucio Redivo (Breogán, España) y Nicolás Brussino (Zaragoza, España); los aleros Patricio Garino (Baskonia, España), Gabriel Deck (Real Madrid, España) y Máximo Fjellerup (San Lorenzo); el ala pivote Luis Scola (sin club) más los internos Marcos Delía (Fuerza Regia, México), Agustín Caffaro (San Lorenzo) y Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes).



Por su parte, Brasil, conducido por el entrenador serbio Aleksandar Petrovic, mostrará un conjunto que mezclará experiencia con valores como Anderson Varejao (ex Cleveland Cavaliers de la NBA), Leandro Barbosa (ex Golden State Warriors) o Alex García (ex New Orleans Hornets) con otros jóvenes como Marcos ‘Didí’ Louzada (recientemente drafteado por New Orleans Pelicans) o Yago Dos Santos (Paulistano).



Argentina se enfrentará el viernes con Montenegro (13.30), en este mismo cuadrangular internacional amistoso que cerrará el sábado con el local Francia (15.30). El conjunto albiceleste jugará en la Copa del Mundo a partir del 31 de agosto, por el grupo B, con sede en Wuhan. Se enfrentará sucesivamente a Corea del Sur (31 de agosto), Nigeria (2 de septiembre) y Rusia (4 de septiembre).