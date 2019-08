Crecen las versiones de que hay una ruptura entre Mauricio Macri y su consultor estrella Jaime Durán Barba. El Presidente se mostró furioso por no haber tenido ningún aviso de lo que se le venía. Y, según trascendió en medios hasta ahora afines al Gobierno, cortó todo vínculo con su gurú ecuatoriano. En respuesta, Durán Barba publicó una columna en Perfil en defensa propia: se titula "Hay que aceptar lo que ocurrió". Allí sostiene que el Gobierno seguirá dependiendo de las encuestas, pese a sus problemas metodológicos porque "forman parte de la civilización".

"Hace una semana tuvimos la pedantería de confiar en los resultados de todas las encuestadoras que trabajan en el país", sostiene el consultor, que dejó el país la semana pasada. "Se repitió en Argentina algo que pasó en otros países en los últimos años: se equivocaron todas las encuestas, con todas las metodologías posibles, y lo hicieron en una misma dirección", sostuvo en un texto en el que cita distintos casos históricos. Luego plantea problemas metodológicos para las encuestas telefónicas (el hartazgo a responder, la cantidad decreciente de teléfonos fijos, entre otros que enumera).

"La sociedad líquida hace difícil que las encuestas anticipen el futuro", sostiene el consultor que vendió junto a Santiago Nieto la medición del electorado durante años a Macri. Y luego pasa a defender su oficio: "Las encuestas son parte de la civilización y por el momento no tienen reemplazo", cuestiona el enojo presidencial. "Haría el ridículo un gerente que dijera que por el fracaso de las encuestas en Argentina es mejor reemplazarlas con el consejo de videntes y políticos con los zapatos rotos de tanto caminar por sus países", remarca. "Cuando se cae un avión no es inteligente clausurar los aeropuertos y comprarse un caballo. Hay que colaborar para que los aviones mejoren. Cuando me siento mal prefiero que me diagnostique un médico y no que un pai umbanda me escupa alcohol en la cara", compara Durán Barba, cuyo acceso al núcleo de poder del Gobierno tambalea.