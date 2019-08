En unos pocos minuntos, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata realiza en forma gratuita implantes dentales. “El Hospital Odontológico dispone de dos scanners, un tallador y dos hornos que permiten hacer una corona en 45 minutos, cuando antes se tardaban de dos a tres semanas”, explicó a PáginaI12 el decano de la facultad, Gabriel Lazo. Ya son entre mil y 1500 los pacientes que asisten cada día al hospital ubicado en la capital bonaerense.

Por lo general cuando un paciente pierde parte de un diente y es necesario reemplazarlo se realiza un tallado de lo que queda y sobre eso se toma una impresión con la que se hace un modelo, que posteriormente se envía al protésico dental. Una vez realizada la pieza, se realiza una prueba en la boca del paciente y se envía nuevamente al laboratorio para que se termine la cuestión estética. Todo este procedimiento dura aproximadamente un mes. Ahora, gracias al nuevo equipamiento de la facultad, es posible reemplazar todo este proceso y en menos de una hora realizar la colocación definitiva de la pieza dental.

“En una primera etapa se escanea la boca, luego se arma un modelo digital y se diseña la corona. Luego se manda la información al tallador que trabaja con materiales de porcelana, circonio o silicato de litio. Se coloca un bloque de cualquiera de estos materiales y con la información que se mandó desde el scanner se comienza a tallar el diente. La elaboración se realiza en menos de una hora”, detalló Lazo.

Por otro lado, el titular de la unidad académica destacó que los nuevos equipos fomentan la formación de los alumnos en esta nueva tecnología y además permiten que haya una vinculación con la comunidad. “Conseguimos un material posible en un momento del país que está complicado y lo estamos usando acá en La Plata en pacientes con necesidades de un tratamiento que es imposible que alcancen en un consultorio privado”, señaló Lazo, quien destacó que "la universidad está para hacerle un bien a la sociedad".



Los nuevos equipos fueron incorporados por el Hospital Odontológico Universitario de la UNLP gracias a una donación de la Dirección Nacional de Salud Bucodental. La facultad también adquirió un software de alta complejidad que permite además de trabajar con el tallador, utilizar una impresora 3D con la que se realizan piezas dentales.

"Una persona a la que le faltan los dientes anteriores es una persona que no tiene muchas posibilidades y nosotros los llamamos discapacitados sociales --dijo Lazo--. A aquellos que les faltan todas las piezas dentarias los llamamos discapacitados funcionales." "Los sectores sociales más pobres conviven con estos problemas y nosotros tratamos de solucionarlos intentando que la población pueda acceder a una prótesis en nuestra institución." En ese sentido, destacó la formación de profesionales "con un perfil social. No puede no haber un alumno universitario que no tenga conocimiento sobre lo que pasa en la sociedad, cada estudiante tiene que saber que el ciudadano más humilde que compra un paquete de yerba está pagando un impuesto que va a parar a la universidad y hace que ella exista".

El Hospital Odontológico atiende en calles 51 y 115 de La Plata, entre las 8 y las 23, con guardias las 24 horas. La mayoría de las personas que asisten proviene de distintos puntos de la región: Berisso, Ensenada, Solano, Quilmes, Berazategui, Magdalena, Florencio Varela, además de La Plata.