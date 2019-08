El economista Carlos Melconian, hombre de consulta del presidente Mauricio Macri, calificó este viernes el período que queda hasta la renovación de autoridades del 10 de diciembre como de “transición económica”. Ex presidente del Banco Nación remarcó que “el paquete que se armó con el Fondo es 'justito' hasta el 2019. Faltan 6 mil millones de dólares que tienen que entrar. Si no entran los fondos tenés un problema”, sostuvo. “La transición es delicada, finita, totalmente defendible, pero atada al entorno que estamos viviendo. Es defendible pero no hagan mucho quilombo. El entorno tiene que ver”, agregó.

“¿El Fondo larga la guita cuando vos cumpliste la meta? Sí, larga la guita pero también mira el acceso al mercado y también mira un poco el futuro. El Fondo tiene una metodología, pero van mirando un poco además de la metodología”, subrayó Melconian. De ese modo, dejó en claro que para que el próximo desembolso se concrete no alcanza solo con haber cumplido con la meta fiscal porque ahora también comienza a pesar la posición que asuma Alberto Fernández, favorito luego de su triunfo en las PASO.

“El Fondo está en un lio porque esto salió con un paquetazo de 57.000 millones de dólares que no es fácil. Segundo porque tiene que ver si se van cumpliendo las metas y tercero porque ahora se le abrió la cancha. Quiere tener un poquito más de vínculo y profundidad con el que quiere venir. Es una visita un poquitito más compleja”, agregó el economista.

Pese a la amplia ventaja que obtuvo el Frente de Todos en las elecciones primarias, en todo momento Melconian evitó dar por sentenciado el resultado del próximo 27 de octubre. “Aunque hubiera ganado el oficialismo este periodo iba a ser de transición económica porque está abierta la expectativa del 10 de diciembre. Si ganaba Macri también iba a quedar abierta porque las preguntas eran si seguía con más de lo mismo o hacía un giro.", remarcó.

Melconian elogió las declaraciones moderadas de Alberto Fernández. "Aplaudo la moderación. Es muy valioso, me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio. Todos los días tenés que sacar agua de la canoa. Ahora alguien tendría que decir no a la Junta Nacional de Granos. Ahora bien, la realidad es otra cosa. La moderación en la declaración vale un montón, y es parte de la transición y parte de la estrategia, pero espero que haya alguien pensando en la realidad. Si voy a pagar la deuda. ¿Cómo? Si voy a mantener el tipo de cambio. ¿Cómo? Vale para todos”, aseguró.

El ex presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, sostuvo el jueves en un evento organizado en el Malba que cuando Lula se encaminaba a sucederlo lo convocó junto al candidato del oficialismo, José Serra, y logró que ambos se comprometieran a seguir adelante con el acuerdo con el FMI. El presidente Mauricio Macri también mencionó aquel antecedente en el mismo encuentro, pero Melconian sostuvo que aquella coyuntura era muy diferente a la actual ya que Cardoso estaba de salida y ahora, en cambio, Macri es candidato. “Vamos a fantasear. Imaginate que mañana el equipo de Argentina viaja y trae un nuevo acuerdo. Lo trae y lo pone arriba de la mesa. ¿Vos te creés que lo firma el acuerdo?”, le respondió a su entrevistador en Radio Mitre. Además, aseguró que esa jugada tampoco le conviene al oficialismo. “Pensemos que si se quiere pensar una transición ordenada con algún acuerdo, el primer tema con algún acuerdo es que tiene olor a que te entregaste. Si vos anunciaste que vas a dar la pelea, ¿vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste”.