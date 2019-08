El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ratificó ante la misión del FMI encabezada por Roberto Cardarelli que la Argentina cumplirá las metas fiscales comprometidas en el marco del acuerdo stand by. El funcionario, junto a parte de su equipo y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, recibió este sábado a la delegación del Fondo, que arribó al país el viernes, para iniciar la evaluación de los resultados del segundo trimestre. Lacunza consideró que están dadas las condiciones para que en septiembre se produzca el desembolso previsto de alrededor de 5400 millones de dólares por parte del organismo.

Junto a Cardarelli, formaron parte del encuentro el director del Departamento del Hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, y el encargado de la oficina local del organismo, Trevor Alleyne. La reunión sirvió como presentación de Lacunza, quien fue designado en el cargo hace apenas una semana, en medio de un desequilibrio financiero y cambiario que arrojó como resultado una apreciación del dólar de un 30 por ciento en un solo fin de semana, y pérdidas de reservas por más de 7000 millones de dólares en las últimas semanas. No obstante esas circunstancia y que la situación de volatilidad y turbulencia no puede considerarse superada, Lacunza sostuvo ante los delegados del FMI que la Argentina no tendrá problemas en cumplir los objetivos planteados en el programa económico comprometido con el organismo, a pesar de las medidas de “alivio” planteadas tras las elecciones primarias (PASO) del 11 de agosto, fuertemente adversas al gobierno.

El equipo de técnicos del FMI prevé reunirse este lunes con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y además tomar contacto en la semana con los también candidatos Roberto Lavagna y José Luis Espert.

El ex director para el Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser especuló este sábado que “tiene que haber habido un pedido desesperado del equipo económico” para que la delegación del FMI haya venido tan presurosamente al país. Loser apuntó que en el FMI "tenían a Dujovne como el superministro de Economía y lo conocían muy bien, en tanto que Lacunza no es un personaje conocido y en este sentido, por supuesto, la gente del Fondo se preocupa, pero institucionalmente no van a hacer diferencias".

Con respecto a las llamadas “medidas de alivio” a las que echó mano el gobierno nacional como reacción al durísimo golpe que sufrió en las urnas el domingo 11 de agosto, Loser señaló que en términos fiscales “las medidas económicas que tomaron no son demasiado grandes”, pero advirtió que las dudas no son sobre las metas. “Las metas de julio se cumplieron, el tema es lo que viene”, dijo el funcionario que representaba al FMI frente a la Argentina en 2001, que además opinó que “apostaría a que se hará el desembolso del Fondo”.

Marco Lavagna, economista de Consenso Federal, el nucleamiento que impulsa como candidato de presidente a su padre, Roberto Lavagna, sostuvo en tanto que “se debe tirar a la basura” el acuerdo con el FMI y hacer uno nuevo. “En la práctica, está caído”, señaló, al indicar que el país no cumplirá con los compromisos pautados. “Se va a tener que renegociar gane quien gane las elecciones”, señaló, “a esta altura la inflación tenía que estar bajando y la tasa de interés debería ser mucho más baja con una economía creciendo: está todo al revés”. “Espero que el FMI desembolse los 5400 millones de dólares, porque sería una señal muy mala que no lo hiciera. Ya se ve que para adelante es un acuerdo que se debe tirar a la basura y hacer uno nuevo”, concluyó.