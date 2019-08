En la continuación de la 4ª fecha de la Superliga, Aldosivi de Mar del Plata fue mucho más efectivo y goleó 3-0 a Atlético Tucumán, en un partido disputado en el estadio José María Minella. Los goles del equipo marplatense fueron obra de Guillermo Acosta, en contra de su valla a los 14 minutos, y Nazareno Solís, a los 20, ambos en la primera etapa. En el complemento, Alan Ruiz, de penal, y ya en tiempo suplementario, sentenció el pleito para el Tiburón. De esta manera, el conjunto que conduce Gustavo Alvarez no solo logró ganar su primer partido sino que, además, pudo evitar entrar en la zona del descenso y, por si fuera poco, rompió con la sequía de goles, dado que no había podido marcar en lo que va del certamen. En tanto, el Decano tucumano que dirige Ricardo Zielinski sumó su tercera derrota en la presente Superliga, sólo tiene un triunfo y apenas pudo marcar dos goles.



3 ALDOSIVI: Pocrnjic; Iñíguez, Galeano, Bazzana, Villalba; R. Martínez, Gino, Bertoglio; F. Pérez, G. Verón, Solís. DT: Gustavo Alvarez.

0 ATLETICO TUCUMAN: Lucchetti; G. Acosta, Bianchi, Y. Cabral, Monzón; Cuello, Bravo, A. Rojas, Castellani; Lotti, L. Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata). Arbitro: Silvio Trucco.

Goles: 59m G. Acosta en contra (AT), 65m Solís (A), 93m A. Ruiz de penal (A).

Cambios: 59m J. Toledo por Cuello (AT) y Melano por Lotti (AT), 68m J.L. Fernández por A. Rojas (AT), 78m A. Ruiz por Solís (A), 85m Yeri por F. Pérez (A), 86m Maciel por R. Martínez (A).