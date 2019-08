El cordobés Juan Ignacio Lóndero, número 56 del ranking ATP, no pudo dar el batacazo en el Abierto de los Estados Unidos y cayó este miércoles por la noche ante el favorito Novak Djokovic (1) por 4-6, 6-7 (3) y 1-6. A pesar de la derrota, el argentino dejó una buena imagen en un encuentro en el que ambos se quebraron varias veces el servicio (5 para Lóndero contra 9 del serbio).

Por su parte, el porteño Diego Schwartzman (21) buscará este jueves desde las 16.30 estirar la presencia albiceleste en el último Grand Slam de la temporada cuando se enfrente al bielorruso Egor Gerasimov (129). El Peque, de 1,70 metro, viene de dejar en el camino al holandés Robin Haase (143) por 6-3, 7-8 (6) y 6-0; mientras que el europeo de 1,87 se impuso al sudafricano Lloyd Harris (100) por 7-5, 7-6 (5) y 7-6 (3).

En otro de los pocos encuentros de una jornada pasada por agua en Flushing Meadows, Roger Federer (3) superó al bosnio Damir Dzumhur (99) por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en un encuentro inusual en el que volvió a ceder el primer set como ante el indio Sumit Nagal (190), a quien venció por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-4 el lunes.

"He estado muchas veces en esta situación, en la que se pasa por una fase que no va muy bien. Es bastante frustrante, sobre todo cuando el nivel es tan bajo y hay tantos errores no forzados. Pero necesito ver las cosas positivas... Una vez que pierdo el primer set, mejoro, así que eso es bueno", explicó Federer, quien cometió un total de 17 errores no forzados en el primer set frente al bosnio, quien sumó 11.

Mientras tanto, Venus Williams, número 52 del ranking WTA y bicampeona del certamen en 2000 y 2001, quedó eliminada al caer por 4-6 y 4-6 frente a la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, en el encuentro más destacado de la rama femenina.