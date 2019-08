La elección del 27 de octubre “va a ser tan pareja como la de 1983”. La fórmula de Juntos por el Cambio ganará “por paliza”. Hay que acompañar a Mauricio Macri porque “es un principio humanista estar con el derrotado”. En realidad “no importa quién gane” aunque “para restablecer el orden constitucional, legal y la paz social hay que votar a Cambiemos”. Las frases no son el reflejo de posturas encontradas entre encuestadores o analistas políticos sino afirmaciones emitidas en pocas horas por una misma persona: la diputada Elisa Carrió, referente de los restos de la alianza entre el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, quien criticó a Alberto Fernández (“un hombre muy peligroso”), a Cristina Kirchner (“el caos”), a los “traidores” y “entregadores” que integran el oficialismo y hasta a “la Rusia de Putin” con la que sueñan ”los creadores del caos”.

En medio del desconcierto reinante en las filas cambiemitas, Carrió difundió un video de reflexiones de casi diez minutos para llevar "tranquilidad" a las bases. “Este mercado no existe, es muy pequeño y tenemos el respaldo internacional”, dijo mientras los medios reflejan el final de su gobierno. “A todo el pueblo argentino y también a los miembros del interbloque, no voy a contar todo por una cuestión de estrategia pero el objetivo hoy del gobierno es que no nos vuelvan a saquear con el dólar como fue la devaluación asimétrica del golpe de 2001", afirmó. “Es el momento de llevar calma a la gente porque esto se va a solucionar en octubre, porque los creadores del caos van a ser fuertemente sancionados”, anunció horas antes de que el escrutinio definitivo confirmara una diferencia de 4.083.354 votos entre Fernández y Macri. “No hay que responder a la violencia de ellos, nos quieren llevar a la Venezuela del hambre o a la Rusia de Putin”, agregó. Hacia adentro de Cambiemos, marcó la presencia de "traidores" y "entregadores" y le explicó a la ministra Carolina Stanley “que es imperativo que anuncie que se mantendrán los planes sociales”. “La única posibilidad es restablecer el orden y para restablecer el orden constitucional, legal y la paz social hay que votar a Cambiemos. El orden constitucional es la República y lo representa Macri. En octubre ganamos por paliza”, pronosticó.

El segundo capítulo ocurrió en un programa de entretenimientos de Canal 13. Confesó que está “contando los días para ganar la elección” aunque “no importa quién gane sino que lo importante es la República”. “Estoy segura (de) que vamos a ganar. Si no, ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con Zannini y los movimientos sociales?", se preguntó. El candidato del Frente de Todos “es un hombre muy peligroso” y Cristina “es el caos”, recordó. Consultada por la inestabilidad política y económica agravada tras las PASO, explicó que “se está preservando la institucionalidad para el presidente que elija el pueblo en octubre” y, lejos de “la paliza”, anunció que “esta elección va a ser tan pareja como la del 1983”, cuando Raúl Alfonsín se impuso a Italo Luder por doce puntos. “No se juega el destino de un Presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia (Vidal) o Marcos Peña, yo estoy a su lado primero porque en la derrota, yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado”, enseñó. “La derrota es una advertencia a la soberbia”, profundizó, aunque en realidad “no importa quién gane, lo importante es la República” ya que “un país que se deterioró durante 70 años no se resuelve (sic) en cuatro años".