Mientras el presidente Mauricio Macri justificaba el default y el control de capitales ante los ceos de la Asociación Empresaria Argentina, el candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, participó del Primer Congreso Industrial Pyme en el que calificó a Cambiemos de aplicar "políticas macroeconómicas anti industria". El ex ministro, sin embargo, no quiso hablar de la situación financiera para "contribuir a que la delicada situación no se deteriore más".

"La grave situación de la industria nacional es producto del modelo económico que implementó este Gobierno desde el primer día", advirtió Kicillof en el encuentro organizado por Unión Industrial Bonaerense. La actual gobernadora María Eugenia Vidal pasó por el escenario del encuentro ayer, con un discurso conciliador tras la dura derrota que recibió en las PASO del 11 de agosto.



Kicillof calificó de "industricidio" lo ocurrido durante la gestión nacional y provincial de Cambiemos y, entre sus causas, enumeró "la dolarización de las tarifas, altas tasas de interés, apertura comercial indiscriminada, destrucción del mercado interno, baja de poder adquisitivo y devaluación". "Es una tormenta perfecta que hace inviable la subsistencia de la industria nacional", sintetizó.

El candidato más votado en las PASO indicó que en caso de acceder a la gobernación, en diciembre, utilizará todos los "instrumentos para ayudar a la rama productiva" y advirtió que Vidal "no usó el Banco Provincia para cuidar a las empresas ante la crisis producto de las políticas macroeconómicas", que en la provincia provocó el cierre de 140 empresas por mes.

Frente a un auditorio abrumado por la inédita crisis que provocó la alianza gobernante, el candidato de Todos no respondió las consultas acerca de la inestabilidad del mercado cambiario. "Asumimos un prudente silencio ante las turbulencias financieras y no voy a opinar si están mal o bien algunas medidas", señaló Kicillof, quien agregó que "todo puede ser usado en mi contra y queremos contribuir para que la delicada situación no se deteriore más".