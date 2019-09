Concentrar la presencia en los distritos en los que se ganó o se perdió por pocos puntos y en algunas de las provincias en las que se triunfó holgadamente, pero aún se puede ampliar la diferencia. Esa es parte de la estrategia del Frente de Todos que se definió ayer en la oficina que Alberto Fernández tiene en la calle México.

La campaña de cara a la elección del 27 de octubre ya empezó formalmente y el candidato a presidente no perdió el tiempo: llegó a Ezeiza a la mañana, de regreso de su viaje a España y Portugal y al mediodía ya estaba con los integrantes más cercanos de su equipo. A lo largo del día fueron llegando a la calle México distintos dirigentes, entre ellos Sergio Massa, para diseñar los próximos pasos de cara al comicio. Mañana, Fernández va a viajar a Tucumán y el domingo a Córdoba, donde va a participar de la misa de conmemoración del primer año del fallecimiento del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Allí podría generarse una foto con el actual mandatario de la provincia, Juan Schiaretti, si Fernández tiene mejor suerte que Mauricio Macri, quien la semana pasada volvió a viajar a la única provincia en la que se impuso Juntos por el Cambio, pero no logró retratarse públicamente con el actual gobernador.



Llegó temprano a Ezeiza y ya lo esperaba una cantidad considerable de periodistas. Fernández dijo, entre otras cosas, que “hace un tiempo” que no habla con el presidente Mauricio Macri y fue al encuentro de Daniel, un colaborador que a veces oficia de chofer y lo fue a recibir al aeropuerto con su perro Dylan, a quien cuida en los viajes largos. Pasado el mediodía, el candidato del FdT ya estaba en su oficina de la calle México, por la que ayer pasaron el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, el secretario general del Sindicato único de Trabajadores de Edificios (Suterh), Víctor Santamaría, el diputado Juan Cabandié y el senador peronista cordobés Carlos Caserio.

Del primer lunes de reuniones de cara a octubre surgió una estrategia que consiste en visitar los distritos en los que el FdT ganó o perdió por poca diferencia y volver a viajar a las provincias en las que el FdT puede seguir sumando puntos. De hecho mañana, el candidato a presidente del FdT va a viajar a Tucumán. El viaje tiene dos fines: fortalecer el vínculo con el reelecto gobernador Juan Manzur, con quien Fernández tiene una muy buena relación (lo visitó en el Sanatorio Otamendi cuando estuvo internado por un dolor de pecho) e intentar crecer algunos puntos en una provincia en la que a Fernández ya le fue muy bien.

El próximo domingo, la campaña va a seguir en Córdoba, la única provincia en la que el presidente Mauricio Macri le ganó la PASO a la oposición. Allí, lo personal se mezcla con lo político porque el candidato a presidente del FdT va a participar de la misa por el primer año del fallecimiento del ex gobernador José Manuel de la Sota. Cabe recordar que el 24 de agosto, Fernández se reunió con Natalia de la Sota, una de las hijas del ex mandatario. Puede que en ese viaje surja una foto con el actual gobernador Juan Schiaretti, foto que buscó y no consiguió Mauricio Macri la semana pasada, en un nuevo viaje a la única provincia que mayoritariamente sigue apoyando al líder de Juntos por el Cambio. Esos 18 puntos por los que Macri ganó, creen cerca de Fernández, podrían reducirse.

Ayer también surgió la confirmación de otros viajes clave: Fernández va a viajar a Mendoza antes de la elección a gobernador del 29 de septiembre. En la PASO del 11 de agosto, el candidato del FdT le ganó por tres puntos al presidente Mauricio Macri. Luego volvió a viajar a la provincia que gobierna el radical Alfredo Cornejo para apoyar la candidatura a gobernadora de Anabel Fernández Sagasti y piensa repetir el viaje porque las encuestas marcan muy poca distancia entre ella y Rodolfo Suárez, el candidato a gobernador de Cornejo .

El candidato a presidente del FdT también va a viajar a Mar del Plata. Otrora bastión macrista, la crisis pegó fuerte y aunque en General Pueyrredón el oficialismo se impuso por pocos puntos no es imposible que el actual intendente Carlos Arroyo tenga que entregarle el mando a la candidata a intendenta del FdT Fernanda Raverta. Es cierto que aún la supera por algunos puntos el candidato de Juntos por el Cambio Guillermo Montenegro, pero no es menos cierto que no se sabe hasta dónde puede llegar la ola de repudio al actual presidente.

La agenda internacional de Fernández también sigue su curso. El 19 de septiembre va a viajar a México, donde será recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 1º de octubre Alberto va San Juan, que gobierna Sergio Uñac. También va a trabajar fuertemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al candidato del Frente de Todos Matías Lammens y va a ir a Bahía Blanca. Ese viaje está confirmado porque el candidato del FdT, Federico Susbielles, perdió por sólo tres puntos con el intendente oficialista Héctor Gay.