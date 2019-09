A puertas cerradas y bajo total hermetismo, Gimnasia La Plata trabajó este miércoles en Estancia Chica bajo el mando de su flamante entrenador, Diego Armanado Maradona, de cara al encuentro del próximo domingo, a las 11, ante Racing en el Bosque.

Sin acceso a la prensa, una modalidad que predominará a lo largo de la semana, el Diez junto a su ayudante Sebastián Méndez y el resto del cuerpo técnico coordinaron las prácticas, con indicaciones puntuales por puesto y buscando imprimir el sello que pretende el DT para un equipo que debe ganar en confianza y resultados para revertir el mal momento futbolístico (último en las posiciones y en los promedios).

Mientras tanto, el nombre del Indio volvió a sonar por La Plata. Aunque no por el ex entrenador Darío "Indio" Ortíz; sino que se debió a la palabra del músico Carlos "Indio" Solari, quien le otorgó su "bendición" al nuevo DT del Lobo. "Para los amigos Triperos, para el Diego, para desearle lo mejor que pueda hacer por los Triperos, que es uno de los equipos platenses que he ido a ver y que le tengo mucho cariño", les dedicó Solari, ex líder de Los Redonditos de Ricota.