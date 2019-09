SR. WOMAN

Se vienen dos únicas funciones durante en el mes de septiembre de “Sr. Woman en Lady Ray Van Ring”, el primero de tres capítulos de “Sr. Woman”, la saga protagonizada, dirigida y escrita por Marianela Portillo del Rayo: una puesta futurista en la cual el escenario se transforma en un campo de múltiples formatos con banda de música en vivo integrada por una documentalista de ciencia ficción, una azafata y una anarquista “argenchina”, que traman una pieza musical inclasificable en un viaje desde el electropop hasta el punk, visitando lenguajes entrecruzados, la destrucción de las convenciones y un mundo narcotizado y onírico que no deja de mutar, tal como su realizadora declaró a este suplemento: “La transformación es un lugar de indefinición y ‘Sr. Woman’, que es las dos cosas, al mismo tiempo no es nada. Es como un ente espacial por medio del cual llegar al cosmos”. Viernes 13 de septiembre a las 20 en Festival Callejón, Humahuaca 3759, y sábado 21 de septiembre a las 21 en Festival Futuros, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

TESTIMONIOS PARA INVOCAR A UN VIAJANTE

Estrenó en el Cervantes la obra escrita por Patricio Ruiz con dirección de Maruja Bustamante, que se arma y desarma como un puzzle amoroso escénico y, ante todo, como un documento y experiencia corporal y de lenguajes, tiempos cruzados, fronteras geográficas y montajes que incluyen al abismo del amor, de lo drag, de lo trash y de múltiples búsquedas de la identidad sexual en la periferia de los territorios. Con protagónicos de Diego Benedetto, Flor Dyszel, Belén Gatti y Agustín Rittano, la historia se construye, en palabras de su autor, como "un lipsync eterno en la galería de la casa de la infancia". Jueves, viernes, sábados y domingos a las 18 en Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes, Libertad 815.

FIESTAS

Namunkurá Towa B-Day. Celebración del cumpleaños de Towa con un set en horario central. La acompañan DJ Ainou y Dr. Oso. Hostea Ihona Tempura. Viernes 13 de septiembre a las 23:45 en Réquiem Club, Av. de Mayo 948.

Mega Loca. Un encuentro en el turno tarde para reunir a muchas locas de diferentes disciplinas artísticas. Además, será el último festejo para recaudar fondos para la Carroza Loca de la Marcha del Orgullo. Sábado 14 de septiembre desde las 17 en Xirgu Untref, Chacabuco 875.

Lesbianas de Fiesta. Vuelve la fiesta con entrada gratis y la participación en vivo de DJ Lastbeats y DJ K1N en back to back. Además, perfos y visuales por VJ Aborto. Sábado 14 de septiembre a las 22 en Zorra Bar, Bulnes 910.

Fun Fun. Fiesta comandada por los DJs Pareja presentando sonidos electrónicos bailables de hoy junto a invitadxs. En esta edición: Gary Pimiento, Tom Tom Clubber y los residentes DJs Pareja. Viernes 13 de septiembre a las 23:30 en The Shamrock Bar & Basement Club, Rodríguez Peña 1220.

La Rosada. Edición ¡Qué Nocherutti!: Noche de revista disidente junto a Vedette y La Kahlo, empachadas de plumas y brillos. Invitades: Motochorras. Musicaliza: Desch. Viernes 13 de septiembre a las 23:59 en El Quetzal, Guatemala 4516.

Feuer Night. Edición Fest: Drag & Fetish. Una noche llena de oscuridad y látex, con Drag shows en vivo, dos pistas y DJs invitadxs. Sábado 14 de septiembre a las 23:59 en Réquiem Bs. As., Av. de Mayo 948.

TERTULIAS

Le Pinta. Nuevo encuentro de clown, visuales, música y más con Octa y Juli en escena. Música por Ximena la infinita y todo el equipo de Le Pinta: Amarella, Lupe Cuevas, Juan Pablo Hernández y Agus Panizza. Sábado 14 de septiembre a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Lo Personal es Político. Espacio de diálogo entre la música y la palabra, un cruce entre teoría y arte. Esta segunda edición focalizará en las disidencias como otras formas de construir identidades: sexuales, políticas, sociales, estéticas y poéticas que promueven diversos horizontes y maneras de estar en el mundo. Estarán presentes Sofía Viola y Esther Díaz. Invitada especial: Carolina Unrein. Jueves 19 de septiembre a las 21 en Hasta Trilce, Maza 177.

Poesía en la Terraza #49. Ciclo de poesía y música en vivo. En esta edición: "Cuerpos de flecha". Poesía por Nicolás Samuel Illuminati, Alejandro Jedrzejewski, Gaita Nihil, Neu, Carolina Unrein y Nadia Sol. Música en vivo por Los Traviesos. Sábado 14 de septiembre a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Calíope y Euterpe. Poesía y música antigua con la participación de Dafne Pidemunt y María José Civetta que recitarán sus poemas, y Suonocento, interpretando música italiana del año 1600. Sábado 14 de septiembre a las 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Tertulias Diversas. Organizadas por Hogar Diversa, un proyecto de lugar, contención y protección para personas trans en situación de vulnerabilidad durante su proceso de formación o de inserción laboral. Participan Paula Jiménez España y Mariana Docampo, habrá sorteos, desfiles, tocan en vivo Cachitas Now!, Electro Chongo y Rebelión en la Zanja. Musicaliza DJ Fabián Jara. Viernes 13 de septiembre a las 21 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Lectura de cartas lesbianas. Tercera edición de cartas y lecturas, con la participación de Micaela Szyniak, Fiorella Terrazas, Jorgelina Soulet, Sofía Arriola, Maite Carmona y Fiorella Aita. Micrófono abierto para quien lleve sus cartas. Presenta: Nadia Sol. Jueves 19 de septiembre a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Hablemos de Aborto. Charla a cargo de Sol Despeinada, con el objetivo es informar, repensar y preguntarse: ¿Cómo se calcula la mortalidad materna? ¿Qué valores son tenidos en cuenta? ¿Cómo se clasifica el aborto? ¿Cuántos tipos de aborto existen? ¿Cuál fue la evolución de la educación sexual en Argentina? ¿Cómo influye el movimiento feminista? Miércoles 18 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Nave Misterio. La Nave Abnormal presenta un encuentro de tarot a cargo de Cecilia Gambluch, lecturas de Carolina Lesta, pintura en vivo por Aurelia-María Quesada, expo de Cam Ph y música en vivo por Hilerettes. Hostea Charlee Espinosa. Viernes 13 de septiembre a las 21 en Espacio 33, Treinta y tres orientales 1119.

Burlesque Lesbiano. Abre sus puertas con la anfitriona Michelle Lacroix y la música en vivo de Mojo Sisters. Burlesque por Lucía Eva Snowy, Paradise Kiss y como invitada especial: Valentina Brishantina. Jueves 19 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Señorita Bimbo y Noelia Custodio. Se presentan en un show de preguntas y observaciones sobre el mundo aquí y ahora para profanar el statu quo y romper todo a carcajadas. Viernes 13 de septiembre a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

LIBROS

El desovediento y Cisma. Presentación de los últimos dos libros de la Colección PTM: Poesía Transmasculina, de Puntos Suspensivos ediciones: "El desovediento" de Julián Chacón y "Cisma" de Neu. Ilustraciones por Alejandro Jedrzejewski y contratapa de Mauro Cabral Grinspan. Música en vivo por Lola Bhajan y Sergei. Viernes 13 de septiembre a las 18:30 en La Libre, Bolívar 438.

El idioma del cuerpo. Presentación del último libro de Vero Stewart publicado por la editorial Niño Crimen. Leen Alex Zani, Maia Duek y Juan Francisco Moretti. Pintura en vivo por Airos Candela y artista musical sorpresa. Entrada libre y gratuita. Domingo 15 de septiembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Bisexualidades feministas. Presentación del libro de contra-relatos desde una disidencia situada y lecturas con María Luisa Peralta, Carolina Balderrama, Josefina Itoiz, Laura Arnés, Agustina Herrero y Malena Correa. Jueves 19 de septiembre a las 19 en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Diario de una marica mala. Se presenta el nuevo libro de Ulises Rojas, de la serie "Perfectos atentados" de Pixel Editora, con prólogo de Peter Pank e ilustración de Victoria Argañaraz. Conduce Thatiana Victoria, lecturas a cargo de invitades, perfos y shows en vivo. Sábado 14 de septiembre a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

El corazón del mundo. Estrena la obra de Santiago Loza con dirección de Lautaro Delgado Tymruk: una puesta que articula performers y hologramas en la construcción de un relato en donde confluyen experiencias vulgares, místicas, febriles e inocentes como una constelación de sucesos impregnados de ternura y un halo onírico. Sábados a las 20:30 en Teatro Callejón, Humahuaca 3759.

RECITALES

Karen Bennett. Se presenta en vivo para tocar clásicos del rock y algunas sorpresas. Barra promo de comidas y bebidas. Viernes 13 de septiembre a las 21:30 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

Sara Hebe. Se sube a las tablas junto a Ramiro J para estrenar las canciones de su nuevo disco y repasar los clásicos de su carrera. Sábado 14 de septiembre a las 19 en Estadio Atenas, Av. 13 número 1259, ciudad de La Plata.

Fortalwza feat. Dilda, vol. 2. Nueva edición del ciclo con presentación en vivo de Violeta Castillo, Jido y artista sorpresa. Musicaliza DJ Vurkina. Sábado 14 de septiembre a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Amor Elefante y Paula Maffía & Sons. Comparten discos y escenario en una noche de romance musical para intercambiar canciones por cartas y melodías por copas. Sábado 14 de septiembre a las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

JORNADAS

Perspectivas feministas del Derecho. “Transfeminismos, epistemologías y críticas al derecho”, encuentro de análisis y debate con la participación de Dora Barrancos, Siobhan Guerrero MacManus, Diana Maffía y Alba Rueda. Jueves 19 de septiembre de 10 a 14:30 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2263.

Juanx Manso conversa con el futuro. Encuentro de literatura y feminismo, con performance de I Acevedo y Paula Peyseré. Viernes 13 de septiembre a las 19 en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Género, Discapacidad y Sexualidad. Un encuentro para debatir sobre diversas temáticas en torno a sexualidad adolescente y discapacidad, perspectiva feminista en los estudios de discapacidad: aportes del feminismo y de la filosofía de género a los estudios de la discapacidad, el concepto de capacitismo, las alianzas y resistencias y mucho más. Sábado 14 de septiembre de 9 a 13 en Equipo Interdisciplinario EFI, Azcuénaga 714.

¿Quién es esa chica? Tres aspectos en la obra de Flavia Da Rin: I Acevedo, Marisa Rubio y Fermín Acosta ensayan tres entradas posibles a la producción de Flavia Da Rin, cruzando erotismo, fotografía y espanto en el siglo XIX. Sábado 14 de septiembre a las 18:30 en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350.

EXTRA

A 4 años de la Ley de cupo laboral travesti trans Diana Sacayán. Se cumple el cuarto aniversario de la sanción de la Ley de cupo laboral travesti trans para la provincia de Buenos Aires y seguimos sin su implementación y urgente aplicación. Se realizará un encuentro abierto al público para conocer la ley, debatir, reflexionar y seguir exigiéndola. Lunes 16 de septiembre a las 19:30 en Florencio Varela 2481, San Justo.

CORDOBA

1º Expo Grl Tattoo. Primer encuentro de tatuadorxs mujeres y lgbtiq con más de 30 artistas tatuando en vivo. Invitadxs: Lilly Moon y Acid Ruby, con curaduría de La Negra. Tocan en vivo Las Ex, HTML y Basofias, musicalizan DJ Lau Cuello y DJ Flor Aquín, con visuales de VJ Luci In Hell. Además, dibujo con Cho Bracamonte, Art Fussion, serigrafía, Drag Point por Tarde Marika, Femiferia, comidas y sorpresas. Sábado 14 de septiembre de 12 a 22 en Jerónimo Luis de Cabrera 565, Ex Sala Astral, ciudad de Córdoba.