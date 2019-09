"Si aguantábamos cinco minutos más, ganábamos el clásico", se lamentó Cristian Lema (foto), el goleador de Newell's, en alusión al partido del pasado domingo en el Gigante. "No perder de visitante tiene valor, ahora hay que ganar el domingo", reconoció el zaguero central. Frank Kudelka repetirá el equipo que igualó con Central para recibir en el Coloso del Parque a Aldosivi.

En conferencia de prensa, Lema volvió a lamentar la oportunidad perdida por Newell's de ganar el clásico. "A ellos les queda justa esa pelota que rechazo y para mí tuvieron suerte porque era el único lugar por el cual le quedada a Riaño para definir", consideró Lema. "No se perdió de visitante y eso tiene un valor más, pero pudimos haber ganado. Fuimos superiores, no ampliamente, pero fuimos superiores. El empate está bien porque después del gol nosotros no lo cerramos", reconoció Lema. "Ahora hay que ganar el domingo -agregó el defensor-. Aldosivi es un equipo que tiene jugadores rápidos arriba, es un buen equipo que intenta jugar, tenemos que cortarle contragolpe. Va a ser durísimo, pero nosotros lo tenemos que sacar adelante el partido para sumar los tres puntos".

Recuperado Angelo Gabrielli de una contractura, Kudelka no hará cambios el domingo a las 11 ante los marplatenses, incluso a pesar de que tiene a diposición a Facundo Nadalín, rehabilitado de un desgarro. Por lo cual la lepra parará con Aguerre; Gabrielli, Gentiletti, Lema, Bíttolo; Denis Rodríguez, Cacciabue, Fernández; Alexis Rodríguez, Albertengo, Maxi Rodríguez.