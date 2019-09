El presidente de Federación de la Industria de Santa Fe (Fisfe) fue uno de los primeros en marcar la cancha y celebró la posibilidad de reunirse "aunque no tengamos mucho para festejar" en un contexto de crisis. "Sin ofensas, pero con firmeza. Hemos sido consecuentes, pero no obsecuentes", remarcó Víctor Sarmiento. El referente de los industriales santafesinos indicó que el sector "redobló esfuerzos para seguir con las puertas abiertas" y por eso "escuchar que nos digan que tenemos que poner el hombro al país, no suena razonable", en referencia a los declarado por el presidente Mauricio Macri en su última visita a la región. Un grupo de 800 industriales participaron ayer en Rosario del almuerzo por el Día de la Industria.