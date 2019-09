Este martes a las 23, Fox Premium estrenará, en simultáneo con los Estados Unidos, la cuarta temporada de This Is Us. Los Pearson vuelven a la carga con sus historias y encuentros inesperados, llenos de compasión, epifanías, viajes al pasado y pequeños grandes momentos. Tal como dice el personaje de Rebecca (Mandy Moore): “es tan extraño, ¿no es cierto? Como de repente un completo extraño puede ser parte de tu historia”. En la de esta familia ya hubo alcoholismo, infidelidades, cáncer, incendios, muerte y renacimientos. Parece abono para el golpe bajo (y los hay) pero el mayor logro de este melodrama, lleno de vericuetos narrativos, es emocionar como hoy nadie lo intenta en la tevé. “Este programa no solo tiene calidad sino que trata sobre buenas personas tratando de hacer lo correcto. Puede que esto no suene muy sexy o emocionante o atractivo. Me hace muy feliz ser parte de algo que promueve la bondad y la capacidad de la humanidad de elevarse cuando se conectan unos con otros”, le dijo Sterling K. Brown a este diario, el encargado de componer a Randall, uno de los Big Three.



La serie de Dan Fogelman (guionista de Crazy, Stupid, Love) es uno de los grandes hits de la tevé estadounidense actual, tanto de público como de crítica, nominada en cuanta premiación ande dando vueltas. Según su showrunner todo se debe al tono, el timing y el elenco. No hay cinismo cool, ni autoconsciencia pop, tampoco escenas de violencia gratuita, su interés es otro. Con tantos programas explorando la oscuridad humana, apareció uno que indaga sobre la ternura, el dolor y la esperanza en una familia. ¿Qué más puede haber en el camino de los Pearson? “Esta temporada tiene un comienzo grande, audaz y potencialmente polarizante, pero de la mejor manera posible”, prometió Fogelman.