Cuando la ecografía develó la incógnita, y era una niña la que traía en mi vientre, mi propio mundo quedó patas para arriba. Una mujer criando a otra mujer. ¿Y qué clase de mujer soy yo? Me pregunté, diría, por primera vez. Y adentrándome en estos cuestionamientos me encontré con mi machismo. Un machismo que transitó la vida conmigo tranquilo y solapado, disfrazado de humor, costumbrista, casi de entre casa. Me enojé bastante y hasta me peleé en soledad con lo heredado. Comprender y perdonar fueron los primeros pasos hacia mi propia deconstrucción, hoy siendo parte de esta revolución feminista: más libre, con menos cargas, con la mirada despierta, alerta, consciente, más generosa conmigo y mi género. Porque si bien es muy importante saber de dónde venimos, saber a dónde vamos es the new black.



*Dramaturga y directora de teatro. Escribió y dirige Brotherhood. Los miércoles a las 21 en Nün Teatro Bar. Juan Ramírez de Velasco 419. CABA.