Los demócratas siguen avanzando en la investigación para solicitar el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este caso ordenaron al Secretario de Estado Mike Pompeo, entregar documentos relacionados con la llamada efectuada por Trump a su par ucraniano, Vladimir Zelenski. El pedido fue hecho por tres comités de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, que también citaron a cinco funcionarios involucrados con los hechos descriptos en la comunicación telefónica. Además, se reveló un video en el que Trump califica como "una guerra" su relación con los demócratas.

El pedido de documentos a Pompeo tiene por objetivo establecer si se puso en peligro la seguridad nacional al presionar al país europeo para que investigue al principal candidato del partido demócrata, Joe Biden, y de esa manera interferir en las elecciones del 2020. "Al tratarse de un tema de seguridad tan convincente, simplemente Trump no nos dio otra opción", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. "Se tomarán el tiempo que necesiten y no haremos que el calendario sea el árbitro", dijo Pelosi. La investigación será encabezada por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien calificó a Trump como un "jefe de la mafia".

Los parlamentarios reclaman una lista de todos los funcionarios del Departamento de Estado que "participaron, prepararon o recibieron una transcripción" de la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodimir Zelenski. “Su negativa a cumplir con este requerimiento constituirá la prueba de una obstrucción a la investigación de la Cámara de Representantes”, escribieron los jefes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y supervisión del Congreso.

Los comités también citaron a declarar durante las próximas dos semanas a cinco funcionarios del Departamento de Estado con conocimiento de los hechos que se investigan. Entre ellos figura la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, que declarará el 2 de octubre; el ex enviado especial para este país Kurt Volke, que además presentó su renuncia; y el embajador de Trump ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, el 10 de octubre. Se trata de las primeras citaciones emitidas por los comités que desde el martes investigan los contactos entre Trump y Kiev para poner en marcha un juicio político, llevado adelante por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.

En el epicentro del terremoto político se encuentra la llamada en la que Trump pidió a Zelenski que investigase al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su hijo, Hunter Biden, por presunta corrupción en Ucrania. Trump, además, bloqueó una transferencia de cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar a Kiev hasta semanas después de la comunicación telefónica con Zelenski. La llamada provocó que un funcionario -un agente de la CIA según The New York Times- presentara en un informe una queja interna, que tras una pugna política entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública esta semana y provocó el inicio del proceso para un juicio político en contra del presidente estadounidense.

Hasta el momento, Pelosi se había resistido a la creciente presión en su partido para acusar a Trump e iniciar el proceso de juicio político con el argumento de que había que enfocarse en las elecciones del próximo año. Pero la situación tomó un giro radical con la divulgación de la queja del informante, cuya identidad permanece oculta. El informante también detalló que la Casa Blanca había intentado encubrir la llamada. Los líderes demócratas ahora parecen ser capaces de reunir a la mayoría que necesitan para votar una moción de juicio político en la cámara baja, por tercera vez en la historia de Estados Unidos, preparando el escenario para un posible juicio del presidente en el Senado, de mayoría republicana.

En los últimos días, Pompeo intentó desmarcar al Departamento de Estado del escándalo sobre Ucrania ante la creciente presión del Congreso sobre la responsabilidad que le cabe. "Hasta donde yo sé, y por lo que he visto hasta ahora, cada una de las acciones que adoptaron los funcionarios del Departamento de Estado fueron completamente adecuadas y coherentes con el objetivo que hemos tenido", dijo Pompeo. El abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien es descrito en la queja del denunciante anónimo como "figura central" en la trama, afirmó que sus contactos con Ucrania se produjeron debido a una petición del Departamento de Estado.

Quien hasta ahora fuera enviado especial estadounidense para Ucrania, Kurt Volker, renunció ayer tras aparecer citado en el escándalo de la llamada. Volker había sido embajador de Estados Unidos ante la OTAN y desde 2017, encargado de asesorar a Kiev en el conflicto que lleva adelante con las provincias separatistas del Donbás. Volker apareció mencionado en la queja interna que el denunciante presentó sobre la llamada entre Trump y Zelenski, y deberá responder a la citación efectuada por los comités.

En medio de este panorama complejo, Trump publicó algunos mensajes en Twitter, en los que volvió a quejarse por el “acoso” y criticó a los demócratas, que son mayoría en la Cámara Baja y promovieron la investigación de juicio político en su contra. Trump enfocó sus tuits en Jerrold Nadler (presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes); Adam Schiff (líder del Comité de Inteligencia) y en la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien junto a sus colegas Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley integran "El escuadrón” ("The Squad"), reconocidas por sus duras críticas al actual gobierno. "¿Se imaginan si estos despiadados demócratas sin iniciativa, como Nadler, Schiff, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) más tres, y muchos más, tuvieran un partido republicano que le hubiera hecho a Obama lo que me están haciendo a mí? Oh bueno, tal vez la próxima vez!", tuiteó Trump.

En el día de ayer transcendió un video donde Trump califica como “una guerra” su lucha contra los legisladores demócratas que lo amenazan con el juicio político. Son imágenes de una reunión a puertas cerradas con diplomáticos estadounidenses en Nueva York, que aparentemente fueron filmadas por uno de los asistentes. "Estamos en guerra. Estas personas están enfermas", dice Trump en el video obtenido por la agencia Bloomberg. Allí se ve a Trump sugiriendo que quien dio información comprometedora al denunciante estaba "cerca de ser un espía". Luego escribrió un mensaje con tono amenazante en su cuenta de Twitter: "sabés lo que solíamos hacer en los viejos tiempos cuando éramos inteligentes respecto a espías y traición, ¿verdad? Solíamos manejarlo un poco diferente de lo que lo hacemos ahora". El video contiene otros comentarios polémicos del presidente norteamericano, como calificar a Biden de "tonto como una roca", y tildar a los periodistas de "animales" y "escorias".