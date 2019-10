Uno de los legados que dejó la última Copa América, además de la confirmación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, fue una versión de Lionel Messi que el rosarino no había mostrado antes. Esa imagen, que pareció simpatizarle a más de uno, también le agradó a su amigo Angel Di María. "Este 'Leo' me gusta, se le criticaba que no cantaba el himno, que no hablaba, y ahora demostró que sí. Me puso feliz por cómo hablaba delante del grupo", señaló el volante del París Saint Germain.

"Lo más importante era lo que le decía a los más jóvenes y cómo lo decía. Principalmente después del partido contra Brasil, que nos cagaron, nos dejó a todos llorando porque le llegó al corazón a todos", aseguró el ex Benfica, en diálogo con ESPN 3, sobre el Messi más temperamental y verborrágico que se apreció durante la Copa.

Di María no fue convocado para la fecha FIFA frente a Alemania y Ecuador. El ex Central también se refirió a eso: "Amo estar en la Selección. No estar convocado se siente y se sufre un poco. Creo que estoy haciendo el mérito necesario en mi club para estar".

El fútbol europeo del que es protagonista Di María tuvo este jueves un día a puro ritmo, con la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League, por la que se jugaron 24 partidos con varios argentinos como titulares. Entre ellos, se destacan las presencias del defensor Marcos Rojo, en el 0-0 entre Manchester United, su equipo, y AZ Alkmaar (Grupo L), y de Javier Pastore y Federico Fazio, que con la Roma le arrebataron un empate, como visitantes, 1-1 al Wolfsberger austríaco (Grupo J).