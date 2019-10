"Las medidas de los últimos días del gobierno nacional son absolutamente todas propuestas realizadas desde Consenso Federal", afirmó ayer en Rosario el candidato a presidente del espacio, Roberto Lavagna. Según el ex Ministro de Economía, "un gobierno que se pasó cuatro años haciendo una política económica distinta a estas medidas, tiene poca credibilidad cuando dice que las va a hacer a tres semanas de las elecciones". Para Lavagna, "hay que empezar a poner en marcha, a través de distintas medidas, esa capacidad de producción que es a partir de la cual uno después puede empezar a discutir y a ordenar otros problemas, de orden educativo, en salud, en prácticamente todos los sectores que dependen de recursos que solo se van a producir si efectivamente esta economía que lleva ocho años estancada y los últimos dos en caída, vuelve a recuperar su capacidad de producción y de empleo".

A primera hora, Lavagna hizo una recorrida por radios rosarinas y luego participó de una actividad con estudiantes en la Facultad de Derecho de la UNR. Allí lo acompañaron el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, los candidatos a diputados nacionales de Consenso Federal, Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Luego se dirigió a la sede de la Asociación Empresaria de Rosario, que conduce Ricardo Diab, donde mantuvo un encuentro con empresarios Pymes y a su término ofreció una conferencia de prensa. Al ser consultado por el proyecto de ley Pyme impulsado por el gobierno nacional, el ex ministro de Economía respondió: "El gobierno nacional lleva un mes y pico donde va copiando distintas medidas que hace muchos meses viene proponiendo Consenso Federal, salario mínimo vital y móvil, rebaja de ganancia y del IVA, y la ley Pyme, una ley necesaria que obviamente no será tratada antes de las elecciones ni mucho menos, es simplemente un manotón de ahogado más por parte del gobierno, llegó demasiado tarde. En torno a lo conceptual, Lavagna recordó que en el 2005 lograron la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley con cero impuesto a las ganancias a las empresas Pymes. "No hay que confundir las cosas que hay que hacer con una política tardía, simplemente de llegar a las elecciones dentro de tres semanas como lo está haciendo el gobierno", abundó.

"Hay que volver a poner en marcha a la producción que lleva muchos meses de caída. Y a partir de ahí pensar en la recuperación del empleo".

Tras conocerse el último índice de pobreza, que según el Indec alcanzó el 35,4% en el último semestre, Lavagna planteó que el número puede reducirse "en una economía que funcione, una economía que no crea empleo desde hace ocho años, es una economía donde inevitablemente aumenta la pobreza, y esto abarca los cuatro años del gobierno anterior y los cuatro del actual. Está claro que a pesar de haber tenido políticas económicas distintas, ninguna de las dos dio resultado. No sigamos insistiendo con repetir esos caminos".

Por otra parte, y al referirse a la convocatoria a un acuerdo nacional lanzada por Alberto Fernández, y el ofrecimiento deslizado por el candidato del Frente de Todos para ocupar un cargo en un futuro gobierno, Lavagna señaló: "Nosotros convocamos a un acuerdo económico y social desde el día uno, nuestra actitud frente a eso es obvia. Estamos absolutamente comprometidos, queremos diálogo, lo vamos a ofrecer si somos gobierno o vamos a participar si no lo somos y si alguien lo ofrece, ocupar puestos es una cosa distinta, soy sólo candidato a presidente".

Entre otros conceptos, el candidato a presidente de Consenso Federal consideró que "hay que volver a tener una educación nacional, con un Consejo Federal de Educación que analice contenidos educativos".