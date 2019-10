Para mañana está prevista la segunda reunión de la transición en la ciudad de Rosario. Si bien desde el triunfo de Pablo Javkin se realizaron varios encuentros entre representantes de diferentes sectores del Frente Progresista, recién la semana que pasó puede decirse que ha comenzado efectivamente la articulación del traspaso de poder que se formalizará el 10 de diciembre. El martes concurrrieron a un encuentro el propio intendente electo y el ex-concejal Sebatian Chale, y por el socialismo, quien fuera su adversaria en las PASO, la concejala Verónica Irizar, y el secretatio de PS, Ruben Galassi, quien además preside el bloque de diputados provinciales del Frente Progresista. La presencia del ex-ministro de Antonio Bonfatti encierra más de un dato que parece contribuir a mejorar el tránsito durante los próximos dos meses. Por un lado se trata de la autoridad partidaria del más alto rango --siendo que Enrique Estevez está abocado a la campaña para la diputación nacional-- y es además quien se comprometió a apurar en la Legislatura provincial la aprobación de un par de leyes que podrían traer alivio a las cuentas municipales, el tema que más preocupa al futuro intedente, por encima de la conformación del gabinete, cuestión en la que también se avanzó en dicho encuentro.

"Nosotros estamos ubicados en un nuevo escenario donde el liderazgo del Frente en Rosario lo ejerce Pablo Javkin y vamos a obrar en consecuencia. Es lo que la gente quiere, y en lo que vamos a trabajar como integrantes de un frente que inicia una nueva etapa", dijo Galassi que reconoció que la reunión también incluyó "la manera de aportar nuestra experiencia en áreas donde el trabajo de todos estos años es reconocido por el futuro intendente y la sociedad en su conjunto". Si bien no especificó esas areas está claro que la referencia apunta a Salud, Acción Social y Servicios Públicos. En ese sentido el dirigente socialista fue claro al destacar que "los nombres o las personas que ocupen diferentes cargos es un tema de Pablo, como debe ser, nosotros aportaremos lo que él crea necesario desde nuestra experiencia", explicó Galassi que evitó mencionar nombres. En el mismo sentido, consultado por Rosario/12, el futuro intendente sostuvo que "la reunión fue muy buena, avanzamos en muchos aspectos y fue importante ampliar el panorama a partir de lo que pueda mejorar una situación financiera que no se presenta nada fácil", dijo Javkin. Si bien no lo mencionó expresamente, el actual edil espera que se avance en la Legislatura en algo que Galassi --como jefe del bloque mayoritario-- se comprometió en apurar: La sanción de la Ley de Plan de Intervención integral en Barrios, una variante de "plan abre" pero específicamente enfocado en obra pública, que ya tiene media sanción del Senado y que aportaria 1.100 millones de pesos para la ciudad. La otra ley es la de "obras menores" que representaría para este año otros 400 millones para Rosario, aunque este proyecto debería ser aprobado por la mayoría peronista del Senado, cosa que no aparece nada sencilla. Proyectado al 2020, con el cálculo de lo que devolvería la nación de la quita ilegal de IVA y Ganancias (cerca de 200 millones más) podría aligerarse considerablemente el déficit con el que se hará el traspaso del poder.

El otro tema de la reunión fue la integración del futuro gabinete, que como se dijo más arriba, depende del criterio del nuevo habitante del Palacio de los Leones. En ese sentido, Galassi pefirió guardar prudente silencio al ser consultado al ratificar únicamente "eso es de exclusiva decisión de Javkin", mientras el intendente electo reiteró que "tendremos una conformación plural, lógicamente con dirigentes del Frente, pero también con otras personas que inclusive han tenido trayectoria en partidos que no comparten nuestro espacio", dijo Javkin que no avanzó sobre nombres pero dejó entrever que "no se trata de un acuerdo con otro partido, sino de algunas personas que pueden aportar desde otra visión, siempre dentro de la defensa de las mayorías".

Mañana o a más tardar el martes --dependiendo del protocolo del día no laborable-- se va a concretar el segundo encuentro entre los mismos protagonistas para ir delineando lo que será la nueva etapa del Frente Progresista, no sólo en la gestión municipal, que es lo que desvela a Pablo Javkin, sino en la revitalización del vínculo con una sociedad que demanda un nuevo liderazgo en la ciudad.