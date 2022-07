Algunas cosas nunca cambian: la batalla por cuál banda es mejor, si The Beatles o The Rolling Stones, todavía continúa. El último episodio de un debate que lleva 60 años está protagonizado por los mismos Mick Jagger y Paul McCartney, quienes desde siempre han asegurado que su banda es la mejor de los dos.



En una entrevista radial con Howard Stern, McCartney coincidió con la opinión del conductor radial, quien aseguró que The Beatles eran una mejor banda. “Los Stones están ligados al blues”, dijo el bajista y cantante. “Cuando escriben sus cosas tienen que ver con el blues. Nosotros tuvimos más influencias”, señaló, y agregó “Hay un montón de diferencias. Y yo amo a los Stones, pero coincido con vos. The Beatles eran mejores”.

Jagger salió a contestar en su propia entrevista, en este caso con Zane Lowe de Apple Music, en un diálogo impulsado por el lanzamiento de "Living in a Ghost Town", nuevo single de The Rolling Stones, que comenzó a grabarse el año pasado pero cobró especial peso con el actual estado de distanciamiento social en casi todo el mundo. Interrogado sobre lo que pensaba acerca de los comentarios de McCartney, dijo: “Eso es muy gracioso. McCartney es un divino. Obviamente no hay competencia. La gran diferencia, y no es menor, es que The Rolling Stones es una gran banda de concierto, en otras décadas y otras áreas, cuando The Beatles nunca hizo una gira de arenas, un Madison Square Garden con un sonido decente”, dijo. “Ellos se separaron antes de que ese negocio comenzara, el negocio real de las giras”.

“Esa industria comenzó en 1969 y The Beatles nunca la experimentaron”, continuó Jagger. “Hicieron un gran show, y yo estaba allí, en el Shea Stadium. Hicieron ese show de estadio. Pero los Stones siguieron, empezamos a hacer shows de estadio en los ’70 y los seguimos haciendo ahora. Esa es la verdadera gran diferencia entre estas dos bandas. Una es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios, y la otra no existe.”

Jagger prefirió no referirse a la afirmación de McCartney de que los Stones copiaron a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en su album Their Satanic Majesties Request. “Empezamos a darnos cuenta que cualquier cosa que hiciéramos nosotros, los Stones de algún modo lo hacían más tarde”, dijo McCartney. “Fuimos a Estados Unidos y tuvimos un éxito enorme. Entonces los Stones fueron a Estados Unidos. Hicimos Sgt. Pepper, los Stones hicieron un disco psicodélico. Hay mucho de eso”.

Tanto McCartney como los Stones tomaron parte en el One World Concert organizado por Lady Gaga junto a las organizaciones Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud como una forma de agradecer a aquellos en el frente de la batalla contra el coronavirus.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

