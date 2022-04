Este miércoles la Justicia británica dictaminó que la canción "Shape of You", del cantante Ed Sheeran, no es un plagio, pues el artista "no" copió "ni deliberadamente, ni inconscientemente" parte de la melodía de la canción "Oh Why", de Sami Chokri y Ross O'Donoghue, quienes habían iniciado la demanda.

La demanda de Sami Chokri y Ross O'Donoghue contra Ed Sheeran por el parecido entre la canción "Oh Why" y el éxito de "Shape of You" no prosperó, y la Justicia británica determinó que no hubo plagio. La canción es un hit mundial, con casi 6 mil millones de reproducciones en YouTube y más de 3 mil millones en Spotify.



En la historia de la industria de la música hubo algunos casos notables de demandas por plagio. Clásicos que por casualidad, "inspiración" o influencia directa se parecen mucho o bastante a canciones menos reconocidas. A continuación, algunos de los más resonados. Para escuchar y comparar. ¿Se trata de canciones iguales, parecidas o similares? La justicia se expide, pero son los fans los que tienen la última palabra cunado se trata de The Beatles, Chuck Berry, Led Zeppelin, Spirit, George Harrison, The Chiffons, The Verve y The Rolling Stones.

"Come together"

Pocos lo saben, pero The Beatles, una de las bandas musicales más importantes de la historia, tuvo un episodio relacionado al plagio. En 1969 se estrenó su disco "Abbey Road" , en donde está incluido el tema "Come Together"

La discografía del músico Chuck Berry le inició una causa judicial al grupo británico alegando que John Lennon había copiado la letra y la música del tema "Can´t Catch Me". El caso no se resolvió en Tribunales, pues ambas partes acabaron por llegar a un acuerdo extrajudicial: los detalles del mismo no se hicieron públicos.

"Stairway to heaven"

En el 2014, los abogados del grupo Spirit demandaron a Led Zeppelin en un Tribunal de Los Ángeles, con el argumento de que la introducción de guitarra de "Staiway to heaven", estrenada en 1970, fue una copia de la canción instrumental "Taurus" de 1968.

En 2016, el jurado falló de forma unánime a favor de la banda inglesa. Por este motivo, los demantandes fueron a la Corte de Apelaciones de San Francisco, pero por 9 votos a 2 se determinó que no existía plagio, pues el parecido se limitaba "a una escala cromática descendiente de tonos muy popular en la música".

"My sweet lord"

Luego de la separación de "The Beatles", el primer single de George Harrison fue "My sweet lord", estrenada en 1970. Pocos meses después del estreno, más específicamente el 10 de febrer de 1971, Brigh Tunes Music Corp demandó al artista por el parecido de su éxito con "He´s so fine", del grupo The chiffons.

“¿Cuál es la canción a la que supuestamente se parece?”, preguntó, sorprendido, Harrison al enterarse de la demanda. El músico británico reconoció que había escuchado el tema en cuestión, pero aseguró que no le había prestado mucha atención.



Harrison intentó establecer un acuerdo extrajudicial, pero no se llegó a buen puerto. Finalmente, el 31 de agosto de 1976 se lo declaró como culpable de "plagio incosciente", pues según el juez Owen las canciones eran "prácticamente idénticas". El ex-Beatle tuvo que pagar una indemnización de 1.6 millones de dólares.

"Bitter sweet symphony"



"The Verve" le pidió permiso a "The Rolling Stones" para usar un fragmento del tema "The Last Time" en su canción "Bitter sweet symphony". De esta manera, el grupo de Mick Jagger les firmó una licencia a cambio del 50% de las regalía.

El exmanager de los Stones aseguró que los autores de "Bitter sweet symphony" anularon el acuerdo y usaron un fragmento más largo del permitido, lo que devino en una denuncia por plagio. Finalmente, The Verve fue obligado a ceder el 100% de las regalías del tema a los Stones. A finales de 2019, Jagger y Keith Richards devolvieron los derechos, según contó un agradecido Richard Ashcroft, líder de The Verve.

Seguí leyendo: