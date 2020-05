El festival virtual Patria es Cultura reunirá a músicos populares

El 210° aniversario de la Revolución de Mayo será el marco que cobijará la primera edición del festival Patria es Cultura, que reunirá a una decena de artistas populares y se transmitirá vía streaming este domingo 24 de mayo a partir de las 21.30 por YouTube. “Los artistas populares estamos atravesando un momento muy difícil”, enfatiza Rita Cortese, una de las organizadoras del festival. “El actor, el cantante, el músico, todos los que integramos las bellas artes, somos trabajadores. Los artistas no somos triunfadores o elegidos, somos trabajadores y en este momento hay muchos compañeros que están pasando necesidades muy fuertes. Por eso, el Instituto Patria propone un homenaje a sus artistas”, explica la actriz y cantante.

Las entradas para el festival se venden por Ticketek a un precio popular (330 pesos) y lo recaudado será distribuido íntegramente entre los artistas. En el debut, participarán Lidia Borda junto a Daniel Godfrid, Peteco Carabajal, Juan Falú, Marian Farias Gómez junto a Paula Suarez, Liliana Herrero junto a Pedro Rossi, Luciana Jury, La Chicana (Dolores Solá y Acho Estol) y Adriana Varela junto a Rafael Varela. La idea del Instituto es continuar con estos festivales virtuales no solo con músicos y músicas, sino también con artistas del campo teatral. “Si nos da resultado, será una fuente de trabajo para todos”, se entusiasma Cortese. “Nos da mucha felicidad, es muy emocionante lo que está pasando, porque es un gesto muy importante del Instituto”, dice.

Debido al contexto de aislamiento, cada artista preparó un repertorio musical breve en la intimidad de su casa y todo el material se unirá en un gran concierto que se transmitirá el domingo. “Armamos una mini escena teatral en el living de mi casa”, cuenta la cantante Lidia Borda sobre su concierto compartido con el pianista Daniel Godfrid, “Hicimos dos tangos y dos canciones, que forman parte del espectáculo Caramelos surtidos. Me pareció lindo no quedarme adentro del dramatismo del tango y mostrar otros colores, porque el ánimo social está bastante dañado ya”, dice la cantante. “Los artistas estamos en una situación bastante compleja y complicada”, apunta Borda, quien tuvo que cancelar una gira por Europa y suspender varios conciertos programados para este año.

“Fue una sorpresa enorme este reconocimiento a los artistas populares, porque no es algo que suceda habitualmente”, resalta Liliana Herrero. En su caso, el repertorio que interpretará junto al guitarrista Pedro Rossi girará en torno a autores que siempre aparecen en su obra: Atahualpa Yupanqui, Fernando Cabrera, Ariel Ramírez y Armando Tejada Gómez y Teresa Parodi. “Será un concierto cálido y bonito”, dice Herrero y aclara que nada reemplaza a los conciertos presenciales. “La expresión mundo virtual no me convence para nada. Para la virtualidad habrá que buscar otra palabra que lo acompañe, pero no mundo. Porque mundos son los pasos, las marchas, los caminos y los cuerpos. Para que la memoria se active como tal, siempre serán mejores las calles y las multitudes”, dice y pone como ejemplo la celebración del Bicentenario de 2010.

“Los artistas tenemos una gran dificultad bajo la mirada social, porque en general no somos visibilizados como trabajadores”, destaca Borda. “En estas circunstancias, lo que no se visualiza es que somos individuos con derechos laborales. Porque hay todo un imaginario colectivo en el que los artistas se ven como personas que no necesitan prácticamente nada porque ya lo tienen todo. En la televisión, por ejemplo, el artista está rodeado de un halo de abundancia y eso es pintoresco pero no es la realidad del 99 por ciento de los artistas. Porque en la actualidad hay muchos colegas que están pasando una situación de precarización y desempleo. Quizás esta circunstancia sirva para desmitificar ciertas cosas”, contextualiza la cantante de tangos. Y Herrero remata: “Me parece un disparate que la cultura no sea considerada una actividad esencial. El arte podría señalarle caminos a la política”.