La centralidad será del Estado

Con una "impronta productivista” el gobierno provincial lanzará su programa Santa Fe Más, que puede verse como la reformulación de Nueva Oportunidad y Nexo Empleo. “Puede leerse desde distintos lugares, nosotros preferimos decir que es la política de inclusión social e inserción laboral para jóvenes de entre 16 y 30 a 35 años, que están en determinadas situaciones en cuanto a una desvinculación de los circuitos formales tanto educativos como laborales”, plantea Julia Irigoitia, directora de Inclusión Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo Social, que será la autoridad de aplicación de esta herramienta, cuyo decreto de creación está terminando de elaborarse y que plantea una articulación interministerial con Trabajo, Producción, Educación, Seguridad, las Secretarías de Género y de Derechos Humanos. Apuntan a "recuperar la centralidad del estado" en la política social. Con 18.000 beneficiarios hasta fin del año pasado, el Nueva Oportunidad fue una política pública emblema de la gestión socialista mientras Nexo contaba a fin de 2018 con 600 beneficiarios. La provincia mantendrá “en una primera etapa” la cantidad de población beneficiaria del año pasado –que hoy está en 14.500 en toda la provincia--, continuará con los incentivos económicos y también con los acompañamientos desde las organizaciones sociales. La intención es actualizar los montos cuando se lance el nuevo programa. Durante la pandemia, los emprendimientos textiles están volcados a producir barbijos, batas y máscaras. El fin de semana pasado, Irigoitia entregó al geriátrico provincial una parte de los 32.000 tapabocas producidos por cuatro grupos que trabajan con el programa: Mujeres Emprendedoras, Tercer Tiempo, Mujeres Evita y Municipalidad de VGG.

“Una de las cuestiones que encontrábamos en el Nueva Oportunidad y en el Nexo era que se planteaban círculos viciosos y no virtuosos, porque los chicos saltaban de una capacitación a la otra, sin ninguna estrategia de egreso. Entonces, si bien entendemos las particularidades de la población a la que estamos proponiéndoles esto, vamos a ir planteándole etapas. En principio hablamos de un tránsito por el programa de un máximo de 2 años, que se irá viendo de acuerdo a las particularidades de cada grupo y cada joven, pero habrá una primera etapa formativa de un año y medio como máximo y un período de práctica laboral de seis meses. La idea es que puedan volverse autónomos”, definió Irigoitia.

“Una de las cuestiones que encontrábamos en el Nueva Oportunidad y en el Nexo era que se planteaban círculos viciosos y no virtuosos, porque los chicos saltaban de una capacitación a la otra, sin ninguna estrategia de egreso"

El Nueva Oportunidad alcanzaba a 11.000 beneficiarios en Rosario, 5.000 en Santa Fe y unos 3000 en otras localidades de la provincia. El Santa Fe Más “es la política de la gestión actual, que por indicación del gobernador estamos diseñando para trabajar con esta población, con la intención de que también sea una herramienta de acercamiento a los territorios en los cuales el Estado de alguna manera no ha logrado o no ha terminado de llegar”, es la definición de la funcionaria, quien plantea: “Somos unos convencidos de que hay que apostar a estos jóvenes que son los excluidos de los excluidos, y que la manera de apostar a ellos es primero creer en ellos, y por lo tanto plantear propuestas que les permitan proyectarse y acceder a las mismas oportunidades a las que accede cualquier otro joven. Entendemos que el estado tiene que estar presente y brindando un acompañamiento para que eso ocurra, pero no con una política asistencialista o para poner un parchecito, sino apostando realmente a ellos y construyendo una herramienta que permita que ellos también se puedan proyectar”.

Por eso, ahora hablan de formaciones en obra, que “tiene que ver con aprender haciendo, que esos jóvenes se formen mientras hacen y que puedan ir viendo materializados los conocimientos que van adquiriendo”.

Una diferencia con la filosofía del Nueva Oportunidad se enuncia. “Estamos pensando en cómo mostrarle a la comunidad por qué esto es provechoso, entonces, como otra contraprestación, el programa plantea que vuelvan los recursos que se invierten a la comunidad. Qué quiere decir esto, si estamos haciendo un taller de carpintería y hay una escuela cercana, bueno, que la primera producción de ese taller de carpintería, con los insumos que obviamente va a solventar el programa, puedan ser donados a esa institución. O, si es pintura, que puedan pintar el club del barrio, si la formación es en desarrollo de software que puedan desarrollar la plataforma digital para dictar la clase virtual. De alguna manera, que la comunidad vaya viendo el impacto positivo que tiene esta formación en obra en estos grupos y en su comunidad”.

La “estrategia de egreso” tiene dos vertientes. Una es a través de empresas y otra por emprendimientos. “La segunda etapa tiene que ver con una instancia de práctica laboral, que esto marca la diferencia con los programas anteriores, porque planteamos la articulación interministerial, desde la planificación de esas formaciones en obra, para que no se pongan a aprender algo que el mercado laboral o productivo no demanda, sino que se pueda planificar qué va a producir o qué servicio va a prestar cada uno de estos grupos. Entonces, desde el principio se planifica junto con Producción y Trabajo qué se le va a proponer a ese joven, a partir del intercambio”, describe Irigoitia y plantea que eso tendrá un anclaje en cada localidad. La apuesta es a interesar a las empresas. “Si el joven tiene un interés o un deseo por vincularse a algún ámbito laboral o en relación de dependencia, vamos a trabajar esa articulación con las empresas, junto con el Ministerio de Trabajo, para que puedan hacer las prácticas laborales en las empresas, y para que las empresas sean conscientes y asuman determinadas responsabilidades respecto de cómo continuar esa formación”. Los incentivos económicos seguirían, en esa instancia, a cargo del estado, y las empresas se harían cargo de los seguros de las personas beneficiarias, que no cumplirían un horario laboral completo.

La segunda “estrategia de egreso” es a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. “Se tratará de acompañar y en una primera instancia sostener la constitución de unidades productivas, cooperativas, y distintas formas asociativas para que esos jóvenes puedan agregarle valor a lo que van produciendo y sobre todo acompañar la comercialización de lo que se produce”. Allí también plantean el eslabonamiento productivo, de modo que las unidades puedan abastecerse entre sí.

A la hora de buscar nuevas personas usuarias del programa, Irigoitia plantea que “hay una determinada población a las que puede identificar el Estado, que son las madres que reciben la Asignación Universal por Hijo, o los jóvenes que han dejado la escuela y de eso el Estado tiene un registro, pero también hay una población muy oculta, y para eso nosotros entendemos como aliados estratégicos a las organizaciones sociales, definitivamente”. También plantea que “otra de las poblaciones objetivo son los jóvenes en situación de encierro. La idea es trabajar el adentro y planificar el afuera. Así, constituimos una mesa de trabajo con las organizaciones y las áreas estatales que tienen injerencia en el sistema penal para planificar estas acciones”.

La funcionaria subraya que Santa Fe Más apunta a “recuperar la centralidad del Estado”. “La idea es seguir encontrando en las organizaciones de la sociedad civil, en los sindicatos y también en las empresas actores fundamentales, pero recuperar la centralidad del estado. Es decir, no hacer una mera transferencia de recursos y responsabilidades, sino estar acompañando a esas organizaciones".