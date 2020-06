El agresor sexual de Las Flores

Barrio Las Flores fue ayer escenario de un reclamo desesperado: familiares y vecinos denunciaron que una nena de 10 años fue abusada por un joven conocido de la zona, que se dio a la fuga. Además, el padre de la víctima dijo que antes de huir intentó atentar contra la vida de la niña. La fiscal Nora Marull interviene en la investigación que busca dar con el presunto agresor sexual, quien al parecer sacó mediante engaños a la niña de la puerta de su casa, donde esperaba a un familiar. La pequeña tuvo que ser hospitalizada para análisis clínicos, atención y contención. En tanto, en la ciudad de Santa Fe detuvieron a un hombre de 42 años por cometer abusos contra al menos cinco menores de edad, durante años.

Con aplausos, cubrebocas y distanciamiento social, una treintena de vecinos y vecinas se manifestaron ayer en el barrio ubicado detrás del casino para pedir justicia. "La iba a ahogar en el arroyo Saladillo. La encontraron los vecinos, pero a él no lo pudieron agarrar", dijo el padre de la víctima, que entre sollozos relató lo que padeció el domingo la nena que ayer estaba internada en el Hospital de Niños.

"Ella estaba en la puerta de casa, esperando a mi cuñado. El individuo, no sé con qué comentario, la llevó a dos cuadras. Abusó de ella. Estaba toda embarrada. Los vecinos la encontraron", expresó el padre de la nena, de espaldas a la cámara de Canal 3. Según indicó, el acusado tiene 26 años y vivía en la cuadra de la víctima. "La conoce de chiquita, porque es del barrio. Se ve que tenía todo planeado, porque había colchón y todo", aseguraron. "Se ve que la iba a ahogar en el arroyo Saladillo para que no hable. La encontró un vecino que la salvó. A él no lo pudieron agarrar", lamentó el hombre.

Una vecina reclamó que la denuncia "no quede en la nada". Y aseguró: "Como pudimos, encontramos a la nena y por suerte, viva. Es desgarrador, porque todos tenemos hijos; no podemos estar con miedo". Otro vecino agregó: "El pibe tendrá sus problemas, pero eso no se hace en este barrio. Violar a criaturas, nunca".

En tanto, en Santa Fe, un hombre de 42 años fue imputado y quedó en prisión preventiva por una serie de ataques sexuales cometidos contra cinco menores de edad. El fiscal Matías Broggi acusó a E. J. M. por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. El acusado tiene un antecedente condenatorio de 2007, también por delitos contra la integridad sexual. “Los abusos comenzaron a mediados de la década del 90 y se prolongaron hasta hace un tiempo”, precisó el fiscal Broggi sobre diferentes hechos. No se descarta que haya más víctimas. El funcionario indicó que “el imputado tenía contacto con las víctimas a raíz de que eran de su entorno familiar”.