La silla vacía 

“No se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay

alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria.”

Eduardo Galeano

Me pongo el mismo vestido de hace treinta y cuatro años; me cuelga de los hombros pero no me preocupa; quiero que me vea como entonces. El espejo me devuelve la imagen de una mujer vieja, cansada, mustia... Pero hay brillo afiebrado en mis ojos empequeñecidos de tanto llorar. Confío en que no se me note el temblor interior; no se lo merecen. Los años transcurridos tienen dos dimensiones: el cronológico, que me hizo luchar sin aflojar, que me permitió contactarme con los demás, que me hizo conseguir logros que nunca hubiera creído posibles entonces... y el interior, que no se ha movido un instante desde el momento en que se paralizó dentro de mí.

La espera de esa noche era como todas, sin horario específico pero con la calidez que me invadía desde que mi hijo había nacido. La viudez temprana me hizo poner todas las expectativas en ese amado ser único: brillante como estudiante, inteligente y pensante, solidario con los más necesitados. La abogacía le iba permitir poner al servicio de los pobres sus conocimientos y su esfuerzo inacabable. Mientras tanto, la pertenencia a un grupo de base que se había formado en la universidad pública le daba la posibilidad de ayudar a organizar a la gente más humilde en las villas. Así levantaban las precarias viviendas, aprendían a participar en asambleas, a pelear por sus derechos, a educar a los más chicos, a integrarse y discutir sus problemas, a ayudarse en fin, y establecer fuertes lazos que serían algún día la red que los sostendría ante toda contingencia.

Con esfuerzo y lentamente me dirijo hacia la puerta de calle y pienso que muchas de blancos pañuelos como yo estarán partiendo hacia el lugar del encuentro más esperado. Hizo falta que pasara una vida pero al fin llegó. Tantas vueltas y vueltas a la pirámide, tantos giros y giros volviendo al punto de partida dieron sus frutos. Algunas quedaron en el camino; yo tuve la enorme suerte de poder llegar. Miro la silla vacía al otro lado de la mesa y le hablo como siempre: -Ya ves querido Luis, los voy a ver cara a cara. Y sé que vas a estar conmigo como estuviste dándome tu fuerza durante estos años. Sigo tu huella.

El ruido de la llave en la cerradura me regaló la alegría de su presencia joven y vital.

- Te preparé milanesas con papas fritas.

- ¡Bárbaro! – Y sus labios rozaron mi sien. La preocupación se le notaba en el cejo quebrado.

-¿Pasa algo Luis?

- Muchas cosas pasan mamá. Y no son buenas. Dicen que hay grupos de tareas. Pero no te preocupes, nos cuidamos.

- ¡Pero cómo cuidarse si están haciendo lo que hace falta! Si la tarea de ustedes sólo beneficia a los más necesitados. Un verdadero trabajo social. Yo estoy orgullosa por lo que hacés hijo. Su sonrisa fresca y sana llenó el aire de aromas: -¡Ésa es mi mamá!

Caras serias y gente detrás de las bancas. Expectativas. Rumores. Arrugas en las caras debajo de los blancos triángulos que han dado la vuelta al mundo. Entran los jueces y comienza el ritual tan esperado. Las palabras leídas con solemnidad me hacen pensar en el ámbito en que se hubiera movido Luis si lo hubieran dejado. Y de pronto entran ellos. Y las tripas se revuelven.

Mientras yo levantaba la mesa después de la cena Luis leía en su cuarto. Un tango del polaco ponía un fondo de levedad al ambiente. Todo era serenidad y esperanza en el futuro. De pronto la calma se rompió con unos tremendos golpes en la puerta. Luis apareció lívido:

- Yo atiendo. Debe ser un error. No te asustes. Es mejor estar tranquilo. Se va a aclarar todo.

Y abrió. Y lo monstruoso entró en mi hogar como una lava verde. No preguntaron, no hablaron, no hubo oportunidad para decir. Pasaron asolando: bestias rugientes llevándose todo lo que encontraron a su paso. Mis ojos estaban prendidos a los de mi hijo querido en una comunicación que aún tengo dentro de mí. Y se lo llevaron a él. Y el de bigote que evidentemente comandaba aún se atrevió a decirme con sorna en la voz: -No se preocupe señora; no le va a pasar nada.

Contra el olvido y el silencio. Terrorismo de Estado. Nunca más...

El de bigote sigue mirando con sorna. Los monstruos están vivos y atacan si no se está alerta. Y sus socios también. No hay que descuidarse. Hay un submundo del que forman parte algunos hombres que parecen decentes. Hay que aprender a leer entre líneas y a desbrozar al trigo de la paja. Han sido, sin duda, duros aprendizajes. Sentencias. Castigo a los culpables. Algo es algo.

Vuelvo a casa y me siento frente a él. –Ya está Luis- Ahora pongo al Polaco.





Este relato está basado en hechos reales y representa un homenaje al primer docente rosarino que perdió la vida a manos de un operativo para policial a las órdenes del jefe de policía Agustín Feced el 1 de octubre de 1975. El Centro de Salud de Amsafé Rosario lleva su nombre: Luis Eduardo Lescano.