Orgullo y distanciamiento

Todo indica que este año la procesión irá por dentro: en todo el mundo lxs organizadorxs de las fiestas, marchas y desfiles en homenaje al aniversario de la revuelta de Stonewall se han adaptado al modo indoor. La oferta de eventos virtuales, que incluye twitazos, maratones de baile por Zoom y streaming de más de 24 horas, además se ha reorientado para amplificar las voces y las reivindicaciones contra el racismo a raíz de las protestas desatadas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. La pregunta que resuena es si es posible celebrar el orgullo en condiciones de cuidados recíprocos. ¿Cómo se hace para marchar sin marchar? ¿Quedarse en casa equivale necesariamente a quedarse en el clóset? Aquí, algunas ideas.

Un Pride Global

Desde el precandidato demócrata y ex vicepresidente de Obama Joe Biden hasta el gran artista drag de Brasil Pabllo Vittar van a estar presentes en el Global Pride, que se espera que llegue a trescientos millones de personas. Será un streaming en continuado durante 24 horas o más que empieza el sábado 27 de junio desde la mañana. Confirmaron asistencia figuras del espectáculo como: Olivia Newton-John, estrella pop australiana; y cantantes como Thelma Houston, Ava Max, Rita Ora, Steve Grand, Kesha y Pussycat Dolls. Y también figuras políticas, como Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes del Congreso, caratulada como la mujer más poderosa de Estados Unidos, en guerra declarada con Trump; Justin Trudeau, el primer ministro canadiense; Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, donde se legalizó el matrimonio igualitario el mes pasado, entre muchxs más. El autodenominado primer evento mundial lgbti de la historia pondrá al movimiento Black Lives Matter en el centro del escenario, con recitales, entrevistas y discursos de referentes afro. Para verlo hay que inscribirse en globalpride2020.org



Bailando conmigo mismx

Desde que empezó el confinamiento muchxs Djs de todo el mundo buscaron modos de mantener la fiesta en pie vía Zoom y otras plataformas. Uno de los encuentros masivos online que ha tenido gran concurrencia entre el público anglosajón es House of Yes, “el club de baile de espíritu libre de Brooklyn”, que prepara para la noche del 27 de junio un gran baile gran (virtual). También hay versiones latinoamericanas, como la que organiza la ONG Impulse, que promete cinco horas música en vivo en su canal de YouTube , el viernes 26 de junio. La cita es en distintos horarios según la ciudad: a las 18 en Ciudad de México, a las 19 en Lima, a las 20 en Río de Janeiro y a las 21 en Buenos Aires.

Para escucharte mejor (Inglaterra y EE UU)

Anthems, en español "Himnos", es una colección de podcasts que incluye grabaciones de manifiestos originales, discursos, narraciones, poemas y gritos de guerra en boca de​​ personalidades lgbti de ayer y de hoy. Se puede escuchar desde una entrevista con la ganadora del Premio Booker, Bernardine Evaristo, hasta los secretos de la cocinera Ruby Tandoh, finalista de Bake off de Reino Unido, pasando por la poeta de origen sirio Lisa Luxx. Este archivo sonoro con base en Londres recolectó testimonios de la cuarentena en el mundo para un proyecto que se llama #AnthemsHome y que estará online a partir del mes del orgullo. Otra opción para cuirizar el oído son las lecturas virtuales de clásicos que propone la Biblioteca Pública de Nueva York, con títulos que incluyen El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, una de las novelas pioneras en abordar el cruce entre las existencias lesbianas y las trans masculinas.

Querido Stonewall: una opción desenchufada (España)

Para quienes estén al borde del colapso nervioso debido a las horas de pantalla: romanticismo vintage. En España, el servicio postal lanzó una estampilla diseñada para la ocasión para desempolvar la costumbre de enviar cartas a las amigas. Se trata de un sello, con una tirada de un millón de copias que es un homenaje al Pasaje Begoña de Terremolinos, en Málaga, una calle emblemática de la historia lgbti en Europa. Se trata de uno de los primeros lugares de España en donde surgieron bares y locales “de ambiente” en pleno franquismo y que el año pasado fue declarado patrimonio de la “Memoria histórica”.

¿Black is the new black? (EE UU)

En Nueva York, uno de los desfiles drag más emblemáticos, multitudinarios y glamorosos para estas fechas, que este año iba a hacerse online, fue reemplazado por un evento que se llama Black Queer Town Hall, un panel de tres días, con la participación de Bob the Drag Queen, ex ganador de RuPaul's Drag Race, y Laverne Cox, la actriz de Orange is the new black. Toda la programación, que incluye mesas redondas sobre la lucha contra el supremacismo blanco, diálogos con artistas y un homenaje a lxs pionerxs negrxs del movimiento lgbti de esa ciudad, se puede ver en el canal de YouTube de GLAAD . Un dato: a pesar de la reconversión, de drag a black, el evento mantuvo los mismos anunciantes, que van de Maybelline a Mastercard, porque cuando se trata de estrategias de marketing que se sirven de las urgencias del momento, el capitalismo no discrimina.