Experto en Italia: "Es posible que el virus vuelva más agresivo"

Desde Roma

Muchos en Italia creen que la pandemia ha pasado y se sacan las mascarillas o se amontonan sin respetar las normas que lo prohíben, como hicieron los hinchas del club Napoli, el 17 de junio, cuando cientos de ellos se reunieron en Nápoles para festejar el triunfo de su club contra el Juventus de Turín en la Copa Italia. Otros, como los militantes de partidos de derecha y centroderecha, han hecho actos políticos en el centro de Roma para criticar al gobierno, sin respetar las distancias y muchos sin tapabocas. La gente común es menos exagerada pero tal vez por el estrés de estos meses, el verano que está llegando y las ganas de ir a relajarse en la playa, empiezan a cuidarse menos sin respetar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias: barbijos, higiene de las manos, distancia entre las personas.

Los casos de coronavirus en Italia siguen existiendo, especialmente en la región de Lombardia (norte del país) la más afectada por la pandemia. Pero son mucho menos que antes. Según las autoridades sanitarias, al 23 de junio hay en todo el país 19.573 casos positivos (1.064 menos que el lunes). De ese total, 12.903 se encuentran en Lombardia y 886 en la región de Roma, el Lacio, entre otros. Hace un mes, es decir el 23 de mayo, había 57.752 casos. Pero pese a la disminución se teme que cuando empiecen los fríos del otoño europeo (octubre-noviembre) aumenten los contagios

PáginaI12 dialogó con Fortunato Paolo D'Ancona, médico epidemiólogo que trabaja para el Centro Nacional de Epidemiología, Vigilancia y Promoción de la Salud del Instituto Superior de Sanidad de Italia. Ha seguido de cerca la marcha del coronavirus desde el principio de la epidemia en Italia.

-¿El coronavirus volverá a ser más agresivo cuando llegue el otoño?

-Yo, como otros expertos, consideramos que el retorno de la agresividad del virus es una posibilidad concreta. Este es el motivo por el cual se continúan elaborando estrategias que consideran esta posibilidad.

- ¿Y cuáles podrían ser las causas de una nueva ola de casos de coronavirus?

-Los motivos por los cuales puede haber un aumento de los casos son tantos. Basta tener presente lo que ha sucedido recientemente en un matadero de Alemania, que se ha transformado en una fuente de contagio (se habla de más de 1.000 contagiados). Nosotros en Italia consideramos posible que el virus vuelva a ser agresivo. Por eso creemos fundamental conseguir la vacuna.

-¿Por qué el virus puede hacerse más activo en invierno que en verano?

- Hay distintas razones. Por ejemplo porque el cuerpo humano está menos protegido, porque el virus dura más, incluso en las superficies, con bajas temperaturas y con humedad. También porque una persona puede tener otras enfermedades contemporáneamente. Hasta el momento no hay razones completamente demostradas. Pero como otros virus, está claro que podría beneficiarse con el frío.

-¿Es importante seguir respetando las medidas de protección como mascarillas, higiene y distanciamiento?

-Estas medidas son importantes. Si no, no las habríamos impuesto en Italia. Pero la principal preocupación es que la población perciba que esta situación de emergencia se ha acabado y no use mascarillas o haga reuniones multitudinarias como ha ocurrido con algunos festejos por partidos de fútbol o manifestaciones políticas. Estas reuniones multitudinarias representan amenazas que podrían ser todavía más peligrosas en los meses fríos.

-En su opinión ¿no sería mejor hacer el test del coronavirus y el análisis serológico (que permitiría saber si la sangre tiene los anticuerpos de la covid-19) a todo el mundo, para controlar mejor la nueva ola de contagios?

-Eso no es posible. No es posible desde el punto de vista práctico. Le doy un ejemplo. En Italia los partidos de fútbol del campeonato han retomado su ritmo. Los equipos han diseñado una estrategia para garantizar el menor número de contagiados: los jugadores y todo el personal de cada club de serie A (profesionales) deben hacer el test del coronavirus cada 4 días y el serológico cada dos semanas. ¿Según usted sería posible hacerlo para la población de todo el país? (60 millones de habitantes). Es imposible. No hay test ni análisis serológicos para todo el mundo. Por lo cual la estrategia que sigue siendo la mejor es hacer el test a quien ha tenido contacto con algún contagiado y a quienes manifiestan algunos síntomas.

-Sobre la vacuna ¿hay novedades?

- Se esperan novedades para el otoño. A fin de año parece plausible que podamos tener las vacunas. Pero supongamos que una empresa llega a conseguir la vacuna antes que otras. Es claro que las dosis no estarán disponibles inmediatamente y menos todavía para todo el mundo. La batalla será dar la vacuna en primer lugar a las personas con más alto riesgo. Otro aspecto será convencer a la gente de que es importante vacunarse. Al menos en Italia ya hemos visto aparecer comentarios negativos de parte de los llamados No Vacs (antivacunas), los que se oponen a las vacunas para niños. Esto también es un efecto de que el número de casos de coronavirus ha disminuido considerablemente y muchos así no perciben el peligro.

-¿Cuánto puede servir en el control de la difusión del virus el App Immuni que ha lanzado el ministerio de Salud y se descarga en el teléfono aunque si, aún siendo voluntario, al parecer hasta ahora lo ha descargado mucha menos gente de lo que se esperaba?

-Immuni es algo más que ayudará, pero no espero que sirva para todo. Los ancianos, personas de alto riesgo, no tienen celulares adecuados ni saben usarlos muy bien. Otra gente es sospechosa sobre donde van a parar los datos. Immuni ayudará a identificar a contagiados y a informar a las personas que han estado cerca. Pero no será la solución de todo.

-Una investigación sobre las aguas de desagüe que ha hecho el Servicio sobre la Calidad del Agua del Instituto Superior de Salud, habla de que en las aguas residuales de ciudades como Milán y Turín, ya existía el coronavirus en diciembre. Mientras el virus fue identificado claramente recién en febrero-marzo. ¿Puede ser importante para otros países hacer estas investigaciones, según usted?

-El resultado de la investigación indicó que probablemente hubo algunas personas con covid -19 ya en diciembre. El Servicios sobre la Calidad del Agua hace una recolección sistemática de muestras de estas aguas para analizarlas, por ejemplo para el control de la polio. Esta vez se decidió analizarlas por la covid-19. Los resultados se conocieron ahora pero no cambia nada. Ahora sabemos que hubo algún caso antes, en Bolonia en enero, en diciembre en Milán y Turín, pero eso no tiene ningún efecto sobre las medidas tomadas. Puede ser un instrumento útil en cambio para el futuro. Si se considerara, por ejemplo, que en el territorio italiano no hay más casos de covid-19 y se hicieran estos test sobre el agua residual, se podría descubrir que todavía existen casos y tomar las medidas pertinentes.