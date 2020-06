Alberto Fernández: “En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno"

El presidente Alberto Fernández destacó que "el desarrollo energético es para cualquier economía que quiere crecer un insumo esencial del que no se puede prescindir". "Me hace muy feliz que lo hagan capitales argentinos, que se quedan en el país", dijo al inaugurar este mediodía, por videoconferencia, la planta de generación térmica Genelba de la empresa Pampa Energía en Marcos Paz y vaticinó que "en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno".

Fernández participó de la inauguración de la planta energética desde Olivos. El Presidente suspendió su agenda pública por recomendación médica ante el aumento de los contagios de coronavirus y permanece en la residencia presidencial, donde por estas horas ultima los detalles del anuncio sobre la continuidad de la cuarentena que hará esta noche.

Fernández expresó que “el capital público está para apoyar al capital privado con créditos” e hizo alusión al caso de la empresa Vicentin: “Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal usos de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas”.



"Es muy importante la inversión en tecnología que hizo Pampa Energía. Esto nos permite ahorrar en combustibles fósiles. Estoy contento de ver empresarios argentinos que apuestan y acompañan a la Argentina", expresó el mandatario. "En el desarrollo de la ciencia y la tecnología está el futuro de las sociedades", agregó.

También habló sobre el congelamiento de tarifas y contó: "Con Marcelo (Mindlin) fue con el primero con el que hablé de la necesidad de no aumentar tarifas. Habrá tiempo para discutir, pero no es el momento".

Pampa Energía finalizó la primer etapa de su central termoeléctrica que alcanzará un potencial de 1247 MW, transformándose en una de las más grandes del país.Detalle de la obra-Se inaugura el cierre del segundo Ciclo Combinado de la Central.-La obra demandó una inversión de 350 millones de dólares.-Incrementa en 380 MW la potencia instalada de la Central.-En la obra trabajaron más de 1500 personas